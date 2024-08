F1, GP Olanda Gara: Norris distrugge Verstappen, Ferrari da urlo

Un grandissimo Lando Norris ha conquistato il GP d’Olanda davanti a Verstappen e Leclerc. Ferrari in grande spolvero dopo un sabato difficile.

Gran Premio d’Olanda strepitoso con una McLaren che dimostra ancora una volta di aver definitivamente superato la Red Bull nelle gerarchie. Straordinaria anche la Ferrari, che nonostante una gara che si prevedeva di grande sofferenza, riesce a chiudere sul podio con Leclerc e al 5° posto con Sainz. Crollo verticale delle Mercedes. Di seguito il racconto completo della gara.

Al via è subito pessimo lo scatto di Lando Norris, che nuovamente perde la prima piazza alla prima curva in favore di Verstappen. Dietro ottima di partenza di Leclerc che si ritrova subito 5°, buono anche Sainz che guadagna la 9a piazza. Ferrari molto più solida del previsto nelle prime tornate. Dopo 17 giri Lando sembra voler rompere gli indugi e si avvicina pericolosamente a Max per poi superarlo la tornata successiva.

Norris mostruoso: Leclerc tiene duro e fa una cosa grandiosa

Al giro 25 primo pit stop per Charles Leclerc che prova l’undercut ai danni di Piastri e Russell. Il britannico viene sopravanzato, mentre l’australiano allunga lo stint e perde ugualmente la posizione dal monegasco. Davanti Norris è un martello mentre Verstappen si ritrova 2° nella terra di nessuno, troppo lontano dalla vetta, ma anche da chi è dietro di lui, che a metà gara è incredibilmente Leclerc.

Un super Carlos Sainz al giro 47 si prende la 6a posizione dalle mani di Perez. Ferrari sorprendente dopo le pessime qualifiche di sabato. Nel finale Piastri raggiunge di gran carriera Leclerc, ma non riesce praticamente mai ad impensierirlo seriamente. Davanti Norris fa un altro mestiere e letteralmente distrugge Verstappen. Il britannico vince davanti all’olandese e al monegasco. Buon 5° posto anche per l’altra Ferrari.