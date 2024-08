Si possono comprare le auto online? Ecco come stanno le cose

Le auto si vendono in svariati modi oggi. Scopriamo però se è possibile acquistarla anche attraverso le piattaforme online delle varie case.

Il mondo delle auto è in continua evoluzione. Sono davvero tantissime le novità che stanno arrivando da ogni punto del globo. In particolare si stanno investendo tantissimi soldi sulla ricerca per quanto concerne i carburanti. Se da un lato, infatti, si spinge forte per passare dall’endotermico all’elettrico, dall’altro ci sono sul piatto anche altre interessanti opzioni. Una di queste è data ad esempio dai biocarburanti e perché no anche dall’idrogeno dove ad esempio Toyota ha investito molto con un suo modello che è già in commercio.

Non è tutto però perché oltre ai carburanti si sta investendo anche tanto in sicurezza. Non è un caso, infatti, che di recente in Europa sia stata varata una legge che prevede l’obbligo di vendere le vetture con una serie di ADAS. Il progresso tecnologico, infatti, ci ha portato ad avere macchine sempre più intelligenti, capaci di evitare urti, frenare da sole o avvisarci quando avvertono che noi siamo stanchi o stiamo infrangendo qualche regola.

Come funziona l’acquisto online delle auto

Gli ADAS però sono solo il preludio a quello che poi sarà il nostro futuro. Alcuni costruttori, infatti, stanno già sviluppando quella che volgarmente viene definita la guida autonoma. Attraverso svariati sensori, infatti, le vetture del futuro saranno in grado di guidare completamente da sole seguendo un percorso prestabilito da noi. Una novità che non è poi così lontana dal realizzarsi visto il livello di automazione che abbiamo già raggiunto su alcune vetture.

Tra tutta questa innovazione però c’è qualcosa che sembra restare in ogni caso uguale in tutti questi anni: la vendita delle auto. Nonostante il progresso tecnologico, infatti, si preferisce sempre comprare un’auto da vicino, ma la domanda è se è possibile o meno farlo anche online. In realtà su alcuni siti come AutoScout24 è possibile farlo ricevendo comodamente la vettura a casa propria. Diverso, invece, il discorso se si vuole acquistare una macchina nuova attraverso il sito ufficiale della casa prescelta.

Solitamente quasi tutte le case ti permettono di configurare la vettura attraverso il sito internet, ad esempio Dacia ti fa bloccare il prezzo per ulteriori 15 giorni e il costo della prenotazione viene poi scalato dal prezzo finale. Allo stesso tempo però, per formalizzare l’acquisto bisogna poi andare in concessionaria. Questo vale praticamente per tutti i marchi. Insomma l’acquisto online esiste, ma non è completo, bisogna sempre fare un ulteriore passaggio face to face. Chissà se nei prossimi anni cambierà anche questo. Voci di corridoio vogliono da tempo un ingresso in questo settore anche da parte di Amazon, staremo a vedere.