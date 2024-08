FIAT Panda a meno di 6mila euro: ecco come averla a questo prezzo

La FIAT Panda è una delle auto più vendute di sempre. Ora spunta un’offerta davvero sensazionale che vi farà impazzire.

Poche vetture hanno catturato l’attenzione del pubblico come la FIAT Panda. Vera e propria icona tutta italiana, negli anni ha stabilito record su record di vendite, diventando in breve tempo l’auto più acquistata in Italia. Sicuramente ad aiutare tutto questo ci ha pensato il prezzo molto contenuto. Entry level di casa FIAT si è fatta poi sempre apprezzare anche per lo stile moderno e giovanile.

Con il progredire della tecnologia poi quest’auto è migliorata sempre di più diventando la citycar per antonomasia. Il sistema city posto su tutta la gamma FIAT aiuta a rendere questa piccola auto ancora più maneggevole in città. Il successo di questa vettura è stato tale da spingere i vertici Stellantis a non abbandonarla, nonostante l’arrivo dell’elettrica Grande Panda.

FIAT Panda di seconda mano in super promo

Sul sito FIAT c’è anche una sezione dedicata all’usato, dove è possibile opzionare vetture che hanno avuto un precedente proprietario. Il portale in particolare si chiama Spoticar e in questi giorni presenta una promozione davvero interessante. Si tratta di una FIAT Panda 1.2 Lounge da 69CV, benzina, immatricolata nel 2013 e con cambio manuale. Di colore marrone ha 4 posti a sedere e 109.000 km percorsi sinora.

L’auto, stando alle foto è in buono stato, ha lo stereo con CD e il computer di bordo. Gli interni sono beige e ben si sposano con la parte esterna. Naturalmente è compresa la garanzia di 12 mesi Spoticar Essential. Questa Panda si trova a Cerro Maggiore, presso il centro Spoticar Rezzonico Auto s.r.l., volendo è possibile prenotare anche un test drive attraverso il sito. Il suo costo è di 5.900 euro IVA inclusa. Dal sito è possibile anche fare un finanziamento a 71 euro al mese. L’offerta finanziaria è così sviluppata: anticipo di 1.770 euro e 96 rate da 71 euro con un TAN Fisso del 9,50% e un TAEG del 14,67%. L’offerta in questione è valida sino al 31 agosto 2024 ed è offerta da Stellantis Financial Service Italia s.p.a., davvero un ottimo affare.