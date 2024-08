MotoGP, Austria Gara: Bagnaia fa il fenomeno, Marquez che rimonta

Il Gran Premio di MotoGP in Austria si chiude con un Pecco Bagnaia assoluto protagonista. Bene anche Marquez autore di una rimonta.

Gara da urlo in MotoGP con Pecco Bagnaia che ha imposto a tutto il gruppo il suo ritmo forsennato. A caratterizzare però il Gran Premio c’è stata anche una grandissima rimonta da parte di Marc Marquez che dopo essere scivolato nelle retrovie al via è riuscito a recuperare sino ad un’ottima 4a piazza. Di seguito il racconto del Gran Premio.

Al via Martin guadagna subito la testa della corsa, mentre alle loro spalle si toccano Marquez e Morbidelli che vanno entrambi lunghi e finiscono nelle retrovie. Dopo una sola tornata però Pecco rompe subito gli indugi e supera nuovamente lo spagnolo per prendersi la testa della corsa. Sorpassi e controsorpassi tra i due per un inizio di gara da urlo. L’alfiere della Ducati nelle prime tornate prova a fare selezione sul gruppo, ma Martin e Bastianini tengono il ritmo.

Bagnaia risponde a Martin nel finale

Alle loro spalle Marc Marquez prova a ricostruire la propria gara un passo alla volta con un ritmo indiavolato. Al giro 18 scivolata di Miller mentre era in lotta proprio con lo spagnolo del Team Gresini. Un vero peccato per KTM che nella gara di casa stava facendo abbastanza bene. Con il passare dei giri, verso metà gara, Pecco comincia a distanziare Martin e Bastianini.

Nel finale Marc Marquez dopo aver rimontato sino alla 4a piazza si deve arrendere a fare di più visto che Bastianini dista oltre 6 secondi. Grande prova però dello spagnolo che dopo il problema alla partenza ha saputo recuperare alla grandissima raccogliendo il massimo e confermandosi nuovamente come la migliore delle Ducati GP23.

Durante le ultimissime tornate Martin prova ad impensierire Bagnaia recuperandogli qualche decimo. Pecco però non si fa trovare impreparato e appena fiuta il pericolo mette alla frusta l’avversario distanziandolo nuovamente di quasi 3 secondi. Vittoria perentoria del rider Ducati che per effetto di questi risultati si riprende la testa della classifica iridata in solitaria con 5 lunghezze di vantaggio sullo spagnolo della Pramac.