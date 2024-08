Patente, come controllare quanti punti restano? Ecco i passaggi da seguire

Ogni patente ha dei punti e questi possono variare in base alle infrazioni commesse durante la nostra vita. Seguendo questi passaggi potrete capire quanti ve ne sono rimasti.

L’invenzione della cosiddetta patente a punti è decisamente recente. Basti pensare che la sua introduzione è datata luglio 2003. L’obiettivo naturalmente era quello di premiare gli automobilisti più accorti e penalizzare di conseguenza, colori i quali si rendevano protagonisti di maggiori infrazioni.

Questa legge ha indubbiamente aiutato ad aumentare la sicurezza sulle strade e ha “colorato” alcune zone grige del Codice della Strada. In particolare, è servita a dare dei paletti ben precisi anche ai neopatentati e ai conducenti professionali.

In base all’articolo 126bis del Codice della Strada, tutti i possessori di patente si sono dovuti attenere al nuovo regolamento, a prescindere dalla data di conseguimento della licenza di guida. Ogni neopatentato riceve in dote 20 punti, che possono essere incrementati di 2 punti ogni 2 anni in caso di assenza di infrazioni.

Patente, come recuperare i punti persi

In tal senso bisogna precisare che vi è un tetto massimo di 30 punti da poter raggiungere. Allo stesso tempo, coloro i quali commettono determinate infrazioni, ricevono una decurtazione di tali punti in base al reato commesso. Questi punti però possono essere recuperati negli anni successi in assenza di ulteriori crimini commessi.

Tale logica non si applica, naturalmente, per coloro i quali arrivano a zero punti sulla patente. In quel caso, infatti, vi è il ritiro della licenza e per riottenerla bisognerà rifare completamente l’esame. Bisogna puntualizzare però che non tutte le infrazioni per forza di cose portano alla decurtazione di punti dalla patente.

Le Forze dell’Ordine, infatti, possono applicare sanzioni di tipo amministrativo (semplice multa) oppure possono decurtare punti dalla patente del soggetto che ha commesso l’infrazione.

Stando al Codice della Strada possono essere sottratti massimo 10 punti per una singola infrazione. Per conoscere il proprio saldo punti ci sono alcuni metodi da tenere a mente.

Metodi per controllare il saldo punti della patente

Attraverso il sito ilportaledellautomobilista.it è possibile consultare il proprio saldo punti oppure in alternativa chiamando il servizio automatico al numero 0645775962 disponibile tutti i giorni 24h su 24.

Da numero fisso, invece, è possibile chiamare l’Automobile Club d’Italia al numero 848782782. Qui bisognerà inserire data di nascita e numero della patente seguito dal tasto “cancelletto”. Anche in questo caso il servizio è attivo tutti i giorni h24.

Infine, per quelli un po’ più smart, c’è la possibilità di consultare il saldo punti anche da app. Su Google Play e su Apple Store, infatti, è presente iPatente, l’applicazione creata dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili.

Questa applicazione è davvero molto utile perché oltre al saldo punti della propria patente consente anche di consultare la scadenza della revisione e dell’assicurazione della propria vettura. Tutto, insomma, a portata di mano.