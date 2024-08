Alfa Romeo, si punta a risollevare il mercato: la riscossa parte da una berlina

L’Alfa Romeo sta lavorando ad una gamma del tutto nuova, e tra i tanti SUV che arriveranno, c’è spazio anche per una berlina.

In casa Alfa Romeo occorre riscattare un periodo complicato, all’interno di un 2024 che, almeno sin qui, è stato molto negativo, soprattutto considerando le elevate aspettative che si erano create in questi ultimi tempi. Il 2023 aveva messo in mostra una netta crescita, guidata dal SUV Tonale, ma il primo semestre del nuovo anno è stato a dir poco negativo, con la Tonale stessa che è crollata nelle vendite, e sarà difficile ripetere i numeri dello scorso anno andando avanti su questi numeri.

La speranza dell’Alfa Romeo è nel nuovo B-SUV Junior, svelato nel mese di aprile, la prima auto elettrica nella storia del Biscione, disponibile anche come ibrida a benzina. Tuttavia, considerando le tante critiche che il design di quest’auto ha ricevuto subito dopo l’unveiling ufficiale, ci viene difficile pensare che possa guidare una riscossa. Tutto ciò potrebbe avvenire grazie ad una berlina, che verrà svelata nei prossimi anni.

Alfa Romeo, la Giulia per tornare in alto

Da ora sino al 2030, l’Alfa Romeo presenterà un modello nuovo ogni anno, in modo da arricchire una gamma che, sino ad un paio di anni fa, presentava solamente la Giulia e la Stelvio. In seguito, è toccato alla Tonale nel 2022 ed alla Junior nel 2024, mentre nel prossimo biennio faranno il loro esordio le nuove generazioni di Stelvio e Giulia, le quali nasceranno sulla piattaforma STLA Large di Stellantis.

La produzione, a meno di colpi di scena, avverrà presso lo stabilimento di Cassino, in provincia di Frosinone, nel Lazio, con la Stelvio che debutterà nel 2025, mentre la Giulia arriverà nel 2026. Quest’ultima sarà una berlina molto attesa, chiamata a rilanciare il Biscione in un segmento che è attualmente in grave difficoltà, surclassato dalla quantità enorme di SUV che stanno invadendo il mercato.

L’Alfa Romeo presenterà diversi SUV nei prossimi anni, e la Giulia sarà l’unica berlina vera e propria. Sarà disponibile come auto elettrica con 800 km di autonomia, e si parla anche di una versione Quadrifoglio da 1.000 cavalli di potenza massima. Secondo le ultime indiscrezioni, sia la Stelvio che la Giulia di ultima generazione potrebbero presentare anche la versione ibrida a benzina, in modo da essere più competitive sul mercato. Presto avremo aggiornamenti in tal senso.