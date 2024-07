Alfa Romeo, torna un modello storico? La notizia fa gioire i fan

L’Alfa Romeo ha le idee chiare per il proprio futuro, ed uno dei modelli più amati è pronto al ritorno. Ecco i dettagli.

Il marchio Alfa Romeo è un punto di riferimento per il settore automotive italiano, che sta vivendo una netta fase di ripresa. Al giorno d’oggi, si pensa ad ampliare la gamma inserendo un’auto nuova ogni anno, da qui al 2030, ed il processo è già iniziato pochi mesi fa. Ad aprile sono stati tolti i veli alla nuova Junior, la prima auto elettrica della storia del Biscione, disponibile anche come ibrida a benzina.

L’Alfa Romeo proseguirà poi nel prossimo biennio, con l’avvento di Stelvio e Giulia di nuova generazione. Entrambe nasceranno a Cassino, sulla piattaforma SLTA Large, grande novità del gruppo Stellantis, mentre nel 2027 è atteso un innovativo E-SUV, pensato per sfondare negli USA ed in Cina. L’anno dopo potrebbe essere quello di un grande ritorno, che gli appassionati attendono ormai da tanto tempo.

Alfa Romeo, si sogna il ritorno della Brera

Tra le tante auto che l’Alfa Romeo ha in mente per il proprio futuro, c’è spazio anche per un modello che andrà a riportare il Biscione nel Segmento C. L’erede della Giulietta potrebbe chiamarsi Brera, denominazione usata per la coupé che venne prodotta dal 2005 al 2010 dalla casa di Arese, che venne prodotta nello stabilimento di Pininfarina, situato a San Giorgio Canavese, in provincia di Torino, in Piemonte.

A riportare questa notizia è il sito web “ClubAlfa.it“, ed in questa immagine, possiamo anche vedere un render della Brera del futuro, realizzato da Mirko del Prete, che da sempre ci delizia con questi suoi lavori. Non si tratterà di una classica hatchback a due volumi, come del resto la Giulietta che è stata tolta dalla produzione nel 2020, ma una berlina coupé a coda tronca, sportiva nella proprie linee, come del resto era la Brera degli anni Duemila.

Ed infatti, questa Alfa Romeo Brera di fantasia, che vedete nella foto in alto, ricorda molto quella vettura, anche se ci teniamo a sottolineare che per ora non c’è ancora nulla di ufficiale e che sono solamente voci. Verrebbe prodotta sulla piattaforma STLA Medium, e dovrebbe essere solamente elettrica. Ciò dipenderà molto dall’andamento del mercato, iniziando a valutare le vendite del B-SUV Junior ad emissioni zero che è stato appena lanciato. Siamo in attesa di ulteriori dettagli in tal senso.