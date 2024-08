Verstappen, addio alla Red Bull? Anche per Antonelli può essere un problema

Max Verstappen sta soffrendo e non poco la crisi tecnica della Red Bull, ed un addio è molto vicino. Ecco tutti i dettagli.

Il mondiale di F1 targato 2024 si sta rivelando inaspettatamente avvicincente, con il dominio della Red Bull che è stato spazzato via dalla rimonta dei rivali. Nelle prime gare, Max Verstappen aveva fatto uno sport a parte come lo scorso anno, ed appariva avviato a vincere la gran parte delle gare presenti in calendario. Tuttavia, da Miami in poi la situazione è cambiata, con la McLaren che è divenuta l’auto più performante in assoluto.

La Ferrari non è troppo lontana dalla RB20, ma è la Mercedes ad aver fatto il passo in avanti più impressionante, come confermato dalle tre vittorie ottenute nelle ultime quattro gare. La Red Bull ha solamente 42 punti di vantaggio sulla McLaren nei costruttori, con il team di Woking che è ora il favorito per la conquista di questo scettro. Super Max ha da difendere 78 lunghezze su Lando Norris e pare essere più in controllo, ma in chiave futura potrebbe voler cambiare aria. Verstappen sta già puntando ad un altro team.

Verstappen, la Mercedes è l’opzione per il 2026

Il futuro di Max Verstappen è piuttosto incerto, anche se per il 2025 non sembrano esserci troppi dubbi sulla sua permanenza in Red Bull. Il suo contratto è valido sino alla fine del 2028, ma se il team di Milton Keynes dovesse continuare a calare sul fronte prestazione, è molto probabile che il tre volte campione del mondo ne esca con largo anticipo, pronto per abbracciare una nuova sfida già dal 2026.

Ebbene, pare proprio che Super Max sia in una fase avanzata delle trattative con la Mercedes, pronta ad accoglierlo nel primo anno della nuova era regolamentare. La notizia è stata riportata dai tedeschi di “F1Insider“, che parlano di un passaggio al team di Brackley da parte del figlio di Jos quasi certo nel caso di mancata ripresa sul fronte tecnico da parte della Red Bull.

L’arrivo di Verstappen in Mercedes, da ciò che si apprende, sarebbe una notizia non certo positiva per Andrea Kimi Antonelli, che a quanto riportato da “Autosprint” dovrebbe essere annunciato come nuovo pilota di Toto Wolff per il 2025 già in occasione del week-end di Monza. In quel caso, il giovane talento italiano affronterebbe la prossima stagione con un’enorme pressione addosso.