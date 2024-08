Chi è Fabio Di Giannantonio? Ecco perché Valentino Rossi punterà tutto su di lui

Dalla prossima annata, Fabio Di Giannantonio, sarà il centauro di riferimento del Team VR46. La scelta di Valentino Rossi ha spiazzato i fan.

Fabio Di Giannantonio è passato dall’avere un piede e mezzo fuori dalla MotoGP a diventare, alle spalle di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, il terzo rider più importante della Casa di Borgo Panigale nel prossimo biennio. Dopo l’addio del team Pramac, in direzione Yamaha, sono cambiate le priorità della Ducati e, ad approfittarne, è stato Valentino Rossi.

Il centauro di Tavullia, da quando ha lanciato il suo team in top class, ha puntato su giovani centauri cresciuti nella sua Academy. Con il passaggio di Luca Marini, fratello minore del Dottore, alla Honda HRC si è aperto uno spiraglio insperato per Fabio Di Giannantonio. Dopo aver concluso alla grande la scorsa annata in Gresini ha meritato di rimanere nella classe regina, tuttavia nessuno si sarebbe mai immaginato il romano in sella ad una Desmosedici ufficiale nel prossimo biennio.

Fabio Di Giannantonio è tra i giovani centauri italiani più talentuosi della sua generazioni. E’ cresciuto nel quartiere dell’Eur di Roma con il sogno di emulare un giorno il grande Max Biaggi. Ad 11 anni celebrò il titolo di campione europeo minimoto junior. Nel 2010 vinse il la medaglia d’argento nel Trofeo Honda HIRP, ripetendosi anche nel campionato italiano 250 cm³ PreGP. Il suo miglior risultato in Moto3 è arrivato nel 2018 quando arrivò secondo. Nella classe di mezzo, nel 2021, gli bastò un settimo posto per essere promosso in MotoGP nel team Gresini.

VR46, opportunità d’oro per Di Giannantonio

Il romano non ha impressionato, ad eccezione delle ultime 5 tappe dello scorso campionato. In Qatar, al penultimo round, Diggia è arrivato secondo nella SR, mentre il 19 Novembre 2023, ha conquistato la sua prima gara al Circuito di Losail. In questa annata su una GP23 tutt’altro che indimenticabile si è dimostrato più costante di Bezzecchi, sebbene non abbia ancora colto un podio. Per questo Valentino Rossi lo ha scelto nel suo team per guidare, nel 2025, una Desmosedici GP25 come Marc Marquez e Pecco Bagnaia, rider della squadra corse ufficiale della Ducati.

Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, ha dichiarato: “Siamo davvero contenti di poter avere Fabio Di Giannantonio tra i nostri piloti Ducati per i prossimi due anni. Diggia ha sempre dimostrato grande fiducia nel nostro progetto e la sua dedizione ed il suo talento lo hanno portato a crescere costantemente in MotoGP“.