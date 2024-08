Lamborghini, non era mai successo prima: la novità che non ti aspetti

La Lamborghini ha ottenuto un risultato strabiliante, che mai era stato raggiunto in passato. Ecco l’impresa che è stata compiuta.

Il brand Lamborghini è una delle eccellenze della Motor Valley e del nostro paese in generale, che ha da poco avviato una svolta green. Dalla Revuelto in avanti, tutte le supercar del Toro saranno Plug-In Hybrid, ed anche il SUV Urus, nella versione SE presentata qualche mese fa, ha abbracciato questa grande svolta. Si parla di una full electric che arriverà attorno al 2028, che probabilmente si baserà sul SUV Lanzador presentato lo scorso anno.

La Lamborghini vuole dunque mettere assieme parte termica e parte elettrica, con i grandi capi che hanno comunque voluto rassicurare sul fatto che le vetture dotate di motore a combustione interna non spariranno, perlomeno le supersportive. Nelle prossime righe, vi daremo conto di quelli che sono gli strepitosi successi recenti sul fronte commerciale fatti registrare dalla casa del Toro, che sta crescendo di anno in anno. La prima parte del 2024, come vi verrà confermato anche dai seguenti dati, è stata da record.

Lamborghini, vendite da record per il Toro

Il settore automotive sta vivendo anni molto complicati, e sono in pochi a salvarsi dalla crisi. Tra questi marchi, troviamo senza dubbio la Ferrari, ma anche la Lamborghini vive il suo periodo d’oro. Ed infatti, nel primo semestre del 2024 sono state vendute ben 5.558 auto, cosa che mai era accaduta in passato, a conferma dello stato di grazia che la casa di Sant’Agata Bolognese sta vivendo al giorno d’oggi.

Da questi dati non possono che emergere dei ricavi altrettanto eccezionali, ed infatti, essi sono pari a 1,621 miliardi di euro, con un +14,1% rispetto allo scorso anno. L’utile operativo è invece pari a 458 milioni di euro. Il CEO Stephan Winkelmann ha salutato con grande entusiasmo i risultati ottenuti, dando gran parte del merito all’aumento dei prodotti nella gamma. La Plug-In Hybrid Revuelto ha già una lista d’attesa di ben due anni, ed anche il SUV Urus SE ha iniziato alla grande il proprio percorso.

Un anno di produzione è già stato coperto dai primi ordini delle due ibride ricaricabili, in attesa che la Lamborghini tolga i veli anche alla Temerario, vale a dire colei che rimpiazzerà la Huracan nella gamma e che verrà presentata al mondo nei prossimi mesi. Insomma, se il presente fa sorridere, anche il futuro della casa di Sant’Agata Bolognese promette bene. Ed i risultati sono lì a farcelo percepire in anticipo.