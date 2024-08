Audi, colorazione speciale per il top club tedesco: livrea spettacolare

L’Audi ha una regina elettrica che sta facendo impazzire anche i fan della Bundesliga. Scopriamo come è nata una idea rivoluzionaria.

L’Audi e-tron GT è stata lanciata nel 2020. Il prototipo chiamato Audi e-tron GT Concept venne svelata per la prima volta nel novembre 2018 al Salone di Los Angeles, come terza vettura della famiglia e-tron dopo le proposte SUV e-tron quattro ed e-tron Sportback.

Il modello di serie è stato commercializzato nelle livree nero-grigio e strisce arancioni. L’Audi e-tron GT full electric vanta un design innovativo, fari trapezoidali e una grande griglia anteriore esagonale. La base telaistica è stata creata sulla piattaforma J6 e alcuni elementi sono ereditati dalla Porsche Taycan. Si tratta di una coupé con 4 posti.

A differenza dei modelli e-tron ed e-tron Sportback che vengono prodotti in Belgio, la GT è la prima auto elettrica Audi ad essere realizzata nella sede della casa tedesca presso lo stabilimento di Neckarsulm. L’auto ha debuttato nel febbraio 2021. Sotto il cofano vi sono due 2 motori elettrici, uno per l’asse anteriore e l’altro per il posteriore connessi ad una trasmissione automatica a 2 velocità, come la Taycan.

Vanta una potenza totale di 530 CV e 640 Nm, alimentati da un pacco batterie da 93,4 kWh lordi agli ioni di litio raffreddato a liquido. C’è un’autonomia di circa 425 km. La ricarica può arrivare fino a 270 kW con rete a 800 volt. La GT del brand dei Quattro Anelli scatta da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e tocca i 245 km/h. L’accelerazione nello 0 a 100 km/h venne coperto in 3.3 secondi, con una velocità massima limitata a 250 km/h. Ecco chi c’è dietro i motori della casa tedesca.

Audi, la versione della e-tron GT Bundesliga

Quest’anno il campionato tedesco comincerà a fine agosto. La scorsa stagione il Bayern Monaco venne battuto dal Leverkusen del tecnico Alonso. I bavaresi si stanno preparando all’Audi Summer Tour, il tour asiatico di preseason in cui sono state presentato le nuove maglie. L’Audi supporta il Bayern Monaco con edizioni speciali della sua supercar elettrica.

L’Audi RS e-tron GT è stata decorata con i colori delle nuove ed innovative- t-shirt per la stagione 2024-2025. Il rosso è un po’ diverso dal solito e cambia il tradizionale blu con il nero come colore di contrasto. L’Audi RS e-tron GT è rossa metallizzata con strambi motivi neri. I dettagli relativi alla squadra più titolata della Germania si notano anche dagli anelli anteriori sulla carrozzeria e dal logo del club situato sui montanti C, oltre al nome della squadra di calcio accanto ai gruppi ottici posteriori.