Michael Schumacher, torna in pista il suo più grande avversario: fan in delirio

Uno dei più grandi rivali di sempre di Michael Schumacher è pronto a tornare a correre. Una grande notizia per tutti gli appassionati.

Michael Schumacher ha scritto pagine indelebili nella storia della F1. In Ferrari ancora sognano ricordando le sue gesta fatte di vittorie leggendarie. Con la Rossa diventò praticamente imbattibile, riuscendo a vincere in pochi anni addirittura ben 5 titoli piloti consecutivi e 6 costruttori. Numeri da urlo che lo hanno consegnato definitivamente alla leggenda di questo sport. Mai una parola fuori posto, divenne col tempo una vera e propria bandiera della Rossa.

Tanti i suoi avversari durante la sua lunga carriera. In particolare in Ferrari si ricordano i duelli con Villeneuve e con Hakkinen, forse il suo più grande avversario. Negli ultimi anni invece dovette vedersela con Alonso e Raikkonen, quest’ultimo designato da lui come suo erede a Maranello.

Juan Pablo Montoya torna a correre

Tra i suoi tanti avversari però c’è uno in particolare che tutti ricordano: Juan Pablo Montoya. Il pilota colombiano ha alle spalle una carriera davvero di altissimo profilo in America dove ha vinto la Formula CART, la 500 Miglia di Indianapolis, la 24 Ore di Daytona, la IMSA e la F3000 Internazionale. Quando nel 2001 approdò in F1 fece subito annunci di voler battere Schumacher, ma alla fine si ritirò dalla serie nel 2006 a metà stagione.

Oggi però a quasi 50 anni sembra pronto ad una nuova avventura. La squadra 23XI Racing, team fondato da Michael Jordan, ha annunciato che Montoya tornerà a correre nella NASCAR. Un grande ritorno visto che la sua ultima apparizione era datata 2014 quindi 10 anni fa. Naturalmente c’è grande attesa per vedere lo stato di forma del colombiano che ha già promesso fuoco e fiamme per questo ritorno.