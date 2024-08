Carburante di bassa qualità, che danni può causare? Il video è agghiacciante

Attenzione alla benzina che mettete nella vostra auto. Alcuni carburanti, infatti, possono avere delle cattive conseguenze per il motore.

La qualità del carburante è fondamentale per i nostri veicoli. Immettere all’interno dell’auto una miscela di basso profilo può infatti causare ingenti danni al motore che poi si traducono in problemi per tutta la vettura. Quindi è bene fare sempre attenzione al carburante che si immette nella propria macchina puntando sempre su rifornitori autorizzati.

In America hanno svolto un test davvero sensazionale che dimostra quanto il carburante sia importante per le nostre auto. Il canale YouTube Total Seal Piston Rings ha analizzato la differenza tra un carburante premium standard e un carburante normale. Negli USA i carburanti devono tutti aderire alla miscela LAC dell’EPA che prescrive una quantità minima di detergenti all’interno della benzina.

Differenze tra benzina standard e top

Naturalmente esiste un tipo di carburante di alto livello denominato Top Tier che ha standard più elevati. Nell’esperimento è stato confrontata una benzina Top Tier con una che soddisfaceva i livelli minimi EPA. Ebbene è venuto fuori che il carburante di alto profilo lasciava 19 volte meno depositi sulle parti vitali del motore come iniettori, valvole e pistoni in una simulazione di circa 16mila km.

I depositi rilasciati dal carburante standard portano ad una maggiore usura del motore e anche una minore efficienza a livello prestazionale dello stesso. Anche in Italia alcuni distributori danno la possibilità di avere benzina di maggiore qualità, quindi non bisogna sottovalutare questa possibilità se volete tenere in forma il vostro motore. Siamo in un periodo di grandi cambiamenti in cui si sta facendo strada anche l’ipotesi dei biocarburanti, ma non bisogna mai sottovalutare ciò che diamo in “pasto” alla nostra auto.

Risparmiare pochi euro per un olio o una benzina di bassa qualità può portare a lungo andare a compromettere parti vitali della vettura come il motore, con un esborso poi sicuramente più importante. Questo studio, lo rimarchiamo, è stato fatto in America, con gli standard americani, ma naturalmente si può applicare con la dovuta contestualizzazione anche in Italia.