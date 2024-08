Allarme, nuova truffa pericolosa: con un biglietto di carta ti svuotano il conto

Spunta una nuova truffa grazie ad un bigliettino messo sul tergicristalli. Fate attenzione a questa nuova pratica fraudolenta.

Purtroppo siamo in un periodo in cui è sempre più complicato distinguere le truffe da ciò che non lo è. Ormai i malviventi se le inventano davvero di tutti i colori e naturalmente bisogna stare in super allerta anche con la propria vettura. Da queste pagine spesso vi abbiamo messo in guardia sui pericoli che si annidano in giro e che possono andare a minare la vostra serenità.

Questa volta vi raccontiamo di una nuova segnalazione che ci è pervenuta riguardo ad un nuovo tipo di truffa. Un qualcosa di davvero sconcertante. Una dinamica difficile da cogliere e che vi potrebbe portare ad avere il conto svuotato in pochi minuti grazie ad un innocuo biglietto. Ma capiamo di cosa si tratta.

La truffa del bigliettino: ecco come vi fregano

I malviventi per prima cosa colpiscono l’auto in maniera vigorosa così da lasciare sulla carrozzeria un danno ben visibile. A quel punto si premurano di mettere un bigliettino vicino al tergicristallo con un numero da chiamare. Nel messaggio ci sono le scuse e c’è scritto di chiamare quel numero per ricevere tutta l’assistenza necessaria per riparare il danno causato.

Quando però viene fatto quel numero arriva sul telefono un link in cui inserire i propri dati personali per procedere al recupero dei soldi da parte della finta assicurazione. In realtà però i malviventi vi hanno appena rubato tutte le vostre informazioni compresi gli account della banca e procedono a svuotarvi il conto.

Naturalmente in questi casi vi consigliamo di evitare di cliccare su link sconosciuti e di allertare sempre le forze dell’ordine per evitare guai peggiori. Rivolgetevi pure a Carabinieri e Polizia che sono sempre a vostra disposizione per chiarirvi ogni minimo dubbio.