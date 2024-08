Motocross, sai chi ha vinto più di tutti? I numeri sono spaventosi

Oggi vi parleremo di colui che ha vinto più titoli in assoluto nel mondo del motocross, un vero e proprio gigante delle corse.

Il mondo del motorsport a due ruote non è confinato solamente a MotoGP e Superbike, che sono ovviamente i campionati più seguito, ma lo spettacolo è garantito anche da tante altre specialità. In tal senso, il motocross è sicuramente una delle discipline più avvincenti in assoluto, dove i rider raggiungono alte velocità su tracciati chiusi e sterrati, mettendo a serio rischio la loro incolumità per regalare show ed inseguire i loro sogni. Le piste dove si corre sono definite crossodromi, e nel nostro paese ne abbiamo parecchi.

Il motocross ha sempre sorriso al nostro paese, ed abbiamo la fortuna di aver dato i natali ad una vera e propria leggenda di questo sport. Stiamo ovviamente parlando del grande Tony Cairoli, che dalla gran parte degli appassionati, pur non essendo il più vincente in assoluto, è considerato il pilota più forte di tutti i tempi in questa disciplina. Tony ha vinto la bellezza di 9 titoli mondiali, ma anche se sembra incredibile, c’è qualcuno che è riuscito a fare meglio di noi.

Motocross, ecco chi ha vinto di più

Considerando quanto sia difficile pensare di partecipare ad una gara di motocross, inquadriamo al meglio la grandezza di quanto fatto da Tony Cairoli, e pensate che c’è chi ha fatto ancora meglio. Infatti, l’uomo più vincente nella storia della disciplina è Steven Everts, con ben 10 titoli mondiali all’attivo. Nato a Bree, in Belgio, sin da piccolissimo mise in luce la sua grande passione per questa categoria.

Tutto nacque dal fatto che suo padre, Harry Everts, era a propria volta un professionista, avendo vinto quattro titoli mondiali sullo sterrato. Uno lo vinse in classe 250 e gli altri tre in 125, per cui, è chiaro che suo figlio ottenne un successo ben maggiore. Stefan iniziò a correre nel mondiale ad appena 16 anni, e nel 1990 era già un rider ufficiale della Suzuki, e nel 1991 arrivò la prima gioia iridata.

Pensate che era appena diventato maggiorenne quando mise le mani sul primo alloro iridato, e già era entrato nella storia. In seguito, vinse il mondiale anche con la Kawasaki e dominò la scena per altri anni, sino ad arrivare al decimo titolo, ed in totale, in 223 gare disputate, ha portato a casa la bellezza di 101 vittorie e 165 podi.