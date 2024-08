Ferrari, nuovo record conquistato in F1: non c’era mai riuscito nessuno

La Ferrari ha conquistato un altro importante traguardo in F1. Un record senza precedenti che la lancia sempre di più nell’Olimpo di questo sport.

La Ferrari negli anni ha messo insieme una serie di record davvero incredibili in F1. In fondo, essendo l’unica squadra ad aver partecipato a tutti i campionati sin qui disputati non poteva fare che altrimenti. La classe regina del motorsport è sempre stato un autentico pallino di Enzo Ferrari e attorno ad essa ha costruito il mito del Cavallino Rampante.

Nonostante il titolo piloti non arrivi dal 2007 e quello costruttori dal 2008, la Ferrari continua ad essere la squadra di riferimento in F1. Inoltre grazie ai 16 Mondiali costruttori e 15 piloti è tuttora la più vincente nella storia della categoria.

Ferrari, risultato storico ottenuto a Maranello

Durante la sua storia hanno guidato per lei i migliori piloti del mondo. Forse l’unico cruccio della Rossa è non essere mai riuscita ad avere con la propria tuta Ayrton Senna. In realtà Montezemolo ha sempre dichiarato che senza la sua prematura scomparsa probabilmente da lì ad 1-2 anni sarebbe approdato a Maranello per chiudere la carriera. Sorte che invece è toccata a Lewis Hamilton, che per il suo ultimo giro di valzer ha firmato con la Rossa per la prossima stagione.

Naturalmente, chi resta il re indiscusso in Ferrari è Michael Schumacher, senza ombra di dubbio il pilota più amato dai tifosi della Rossa. Con il tedesco, infatti, a Maranello si è vissuta l’era d’oro con 6 titoli costruttori e 5 piloti vinti in pochi anni. Dopo il GP del Belgio il Cavallino Rampante ha tagliato un altro importante traguardo nella sua storia.

Grazie ai piazzamenti di Leclerc e Sainz, infatti, la Ferrari è diventata ufficialmente la prima squadra capace di totalizzare oltre 10mila punti in F1. Un risultato storico festeggiato anche dagli account social ufficiali della stessa F1.