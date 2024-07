Spunta una nuova Panda cinese: vuole spaccare il mondo delle citycar

Due nuovi modelli sono in arrivo dalla Cina e sono pronti a sfidare Panda e perché no anche la Topolino sul suo terreno.

FIAT Panda ha fatto scuola a livello mondiale con il suo modello innovativo, sempre fresco e soprattutto molto economico. In Italia in particolare la piccola citycar di casa Agnelli è da anni l’auto più venduta. All’estero hanno cercato in tutti i modi di emularla, ma alla fine l’affetto degli italiani si è sempre riversato sulla Panda.

Ora dalla Cina è in arrivo una nuova offensiva alla Panda con un modello davvero interessante. Si tratta di due nuovi modelli, quadricicli L7, il W300 III della Wuling e il P300 della Pocco entrambi omologati dalla LoJo. Saranno portati qui in Italia dall’importatore Desner e li vedremo dal prossimo agosto. Nelle prossime settimane sarà già possibile fare dei pre-order. Le consegne invece sono previste per l’autunno del 2024.

W300 e P300: tutte le caratteristiche

Per entrambi i modelli sono previsti gli incentivi statali di 3mila euro che arrivano a 4mila in caso di rottamazione. La W300 è disponibile in 2 versioni: Cargo 170 a 2 posti con motore da 20 kW (27 CV) e batteria da 13,4 kWh che garantisce un’autonomia di 170 km. Poi c’è la Family 215, 4 posti, con un motore da 30 kW (41 CV) e un’autonomia di 215 km. Quest’ultima versione può usufruire anche della ricarica rapida con un passaggio dal 30 all’80% in appena 35 minuti. Entrambi i modelli hanno una velocità massima di 90 km/h.

La P300, invece nasce come microcar sportiva con telaio rinforzato. C’è una sola versione disponibile 2 posti con motore da 29 kW (39 CV) con una percorrenza massima dichiarata di 120 km. La velocità massima segnalata anche in questo caso è di 90 km/h. Per quanto riguarda il prezzo di queste due auto, la W300 Cargo 170 costa 17.500 euro, mentre la W300 Family 215 arriva a 19.990 euro. Per quanto concerne infine la P300 si parte da un prezzo di listino di 16.990 euro.