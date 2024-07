Red Bull fa a pezzi Norris: non fa paura, Verstappen può dormire tranquillo

In casa Red Bull c’è grande fermento per il ritorno della McLaren. Intanto però Marko ha letteralmente distrutto Norris.

Nelle ultime settimane Max Verstappen non è riuscito a primeggiare in F1 come ci aveva abituato a fare lo scorso anno. Addirittura il pilota olandese sono ben 4 gare che non riuscire a tornare al successo. Una situazione quasi surreale che non si verificava da diversi anni. Al netto di questa situazione però c’è una classifica che continua a sorridergli.

Al momento, infatti, il vantaggio nella classifica piloti da parte di Verstappen è di 78 punti su Norris che è il primo inseguitore. Tutto ciò è dovuto a diversi sprechi da parte degli avversari che hanno portato nelle ultime gare tutti a rubarsi un po’ i punti tra loro così da permettere a Max di continuare a mantenere un buon vantaggio.

Marko fa a pezzi Norris

Lo stesso Leclerc, che quest’anno ha vinto solo una gara nella sua Monaco, continua a conservare la terza piazza nel Mondiale proprio a causa di questi continui sali e scendi degli altri. In ogni caso punti alla mano, il pilota che dovrebbe maggiormente tormentare i sogni di Verstappen è Norris, che è il suo primo inseguitore.

Come riportato da Marca però non è per niente d’accordo Helmut Marko che ha letteralmente fatto a pezzi il giovane britannico: “Sembra che Piastri sia il pilota mentalmente più forte in McLaren e sembra anche più veloce in alcune aree”. Parole dure, che possono essere anche viste come un tentativo dell’astuto manager di minare le sicurezze di Norris. Poi naturalmente, al netto di tutto, bisogna ammettere che Piastri in questi mesi è cresciuto tantissimo, mettendo spesso in difficoltà il compagno di team. Staremo a vedere cosa accadrà. Sicuramente in questo momento il campionato è molto più combattuto.