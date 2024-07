Marc Marquez fa la “pace” con Valentino Rossi: il gesto non passa inosservato (VIDEO)

Marc Marquez sembra predicare un po’ di disgelo nella faida che da anni lo ha visto come protagonista insieme a Valentino Rossi.

Marc Marquez e Valentino Rossi se le sono dette di ogni colore in questi anni. In particolare dopo il famoso 2015 la situazione è letteralmente deflagrata tra i due campioni. Da quel momento in poi non hanno perso occasione per lanciarsi a vicenda frecciatine. Ora però la situazione è lievemente cambiata.

Marquez, infatti, ha 31 anni e non è più il ragazzino impertinente di qualche anno fa. Valentino Rossi invece ormai si è ritirato. Negli ultimi tempi non si sono viste tantissime frecciatine tra le parti, anzi lo spagnolo ha persino dimostrato di avere un buon rapporto con Bagnaia, figlioccio sportivo proprio del Dottore. A partire dalla prossima annata, dopo aver addirittura pensato al ritiro nel 2023, Marc approderà nel team ufficiale Ducati. Una bella soddisfazione sicuramente.

Marquez a sorpresa su Valentino Rossi

Nella squadra ufficiale troverà proprio Pecco con cui, siamo certi, avvierà una battaglia da urlo. Intanto però Marquez è stato tra i graditi ospiti del World Ducati Week. Un grandissimo successo di pubblico che dimostra ancora una volta quanto il brand Ducati sia cresciuto in questi anni. Bagno di folla anche per Marc che è sembrato uno dei più acclamati.

Nelle scorse ore sta facendo il giro del web un video che ritrae Marquez pronto a firmare autografi. A quel punto una persona gli mette in mano un casco di Valentino Rossi da firmare. In tanti gli urlano di non farlo, lui però firma e dopo dice anche alla folla: “Va bene, va bene”. Insomma segnali di disgelo tra i due? Staremo a vedere, quello che è certo è che abbiamo avuto la fortuna di vedere in pista nello stesso momento due dei piloti più forti di tutti i tempi in MotoGP.