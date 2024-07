Spunta una nuova Lamborghini in città: sarà l’erede dell’Huracan

C’è grande attesa per la nuova Lamborghini che punta ad essere l’erede naturale della Huracan, iconico modello che ha fatto la storia.

C’è grande attesa per la nuova Lamborghini che dovrà sostituire l’Huracan. La nuovissima supercar che con molta probabilità si chiamerà Temerario, sarà svelata il prossimo 16 agosto. Dovrebbe debuttare durante il prossimo Monterey Car Week e sarà ibrida plug-in. Niente gemellaggi con Audi questa volta, il prodotto sarà interamente Made in Lamborghini.

Dopo gli ottimi risultati di vendita Lamborghini si è concentrata in toto sul nuovo modello non condividendo i costi di sviluppo con Audi e con la R8 come fatto in passato. Sotto il cofano abbandonato il V10 per un V8 biturbo con 789 CV di potenza. Grazie al motore ibrido però ci sarà ancora più potenza con il propulsore elettrico che eroga altri 142 CV.

Nuova Lamborghini Temerario: potenza da urlo

Per il momento gli altri dettagli restano un mistero e non ci resta che aspettare per vedere finalmente in strada la Temerario. Di recente, attraverso la piattaforma LinkedIN, il capo di Lamborghini Winkelmann ha fatto capire palesemente che la nuova vettura supererà gli 887 CV. Dovrebbe essere 250 CV in più rispetto alla Huracan.

I livelli di vendita della Lamborghini sono davvero altissimi. Nel primo semestre del 2024 c’è stato un incremento pazzesco, che ha superato il 4%. In particolare va fortissimo il SUV Urus che ha trovato tanti apprezzamenti in giro per il mondo. L’ultima Huracan dovrebbe vedere la luce alla fine di dicembre quando lascerà poi il posto alla Temerario. C’è grande attesa per un modello che già promette scintille.