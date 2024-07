Ferrari, offerta di lavoro irrinunciabile: ecco quanto guadagna un loro operaio

Un operaio Ferrari ha sicuramente dei guadagni importanti. Scopriamo quanto prende e come accedere a quel tipo di posizione.

Lavorare per la Ferrari è per prima cosa una privilegio per chiunque sia un minimo appassionato di auto. Non esiste probabilmente a livello mondiale un brand più potente. Naturalmente è inutile prendersi in giro. Con le belle parole non si mangia di certo e va da sé che chi ci lavori pretenda anche uno stipendio adeguato.

In questi anni la Ferrari ha sempre ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale per come tratta i propri lavoratori. Non parliamo solo di un aspetto meramente economico, ma anche dei benefit che l’azienda offre. Secondo il portale di riferimento Indeed, gli stipendi a Maranello sarebbero del 16% superiori alla media nazionale.

La Ferrari è una delle pochissime aziende tra quelle presenti in Itala che può vantare bilanci davvero spettacolari. Numeri da urlo, che la rendono ad oggi sicuramente la società più solida tra quelle in mano agli Elkann. Questo naturalmente si riflette poi anche sui dipendenti. Basti pensare che qualche anno fa a Maranello è stato concesso un premio di 12mila euro ai dipendenti e in base all’ultimo accordo stipulato con FIM, UILM e FISMIC questo bonus ora sarebbe addirittura di 17mila euro.

Quanto guadagna un operaio della Ferrari

Si stima in base ad alcuni portali specializzati che lo stipendio medio di un operaio del Cavallino rampante si aggiri intorno ai 1.500 euro al mese. Insomma una cifra sicuramente importante che farebbe gola a tanti. Naturalmente per lavorare in Ferrari bisogna rispettare determinati standard. La cifra sopracitata poi può diventare più alta se si riuscisse a fare carriera all’interno dell’azienda.

Certo queste cifre sono ben lontane da quelle masticate dal reparto corse, ma lì c’è un discorso completamente diverso. Fermo restando che una persona preparata possa fare carriera, sono in tanti a chiedersi anche semplicemente come entrare a far parte della Rossa. Bisogna monitorare sia la pagina lavoro del sito ufficiale Ferrari che LinkedIn.