Sembra una BMW, ma è la berlina della FIAT: costa poco ed è ritornata in listino

C’è una clamorosa offerta in casa FIAT con una berlina che sembra una BMW. Il modello in questione è tornato in listino da poco.

FIAT è sempre stata conosciuta per le utilitarie, in particolare negli anni si è resa celebre per alcuni modelli davvero iconici come la Panda o la 500. Tra un’utilitaria e l’altra però l’azienda torinese ci ha infilato anche qualche modello per così dire un po’ più importante. Questo è sicuramente il caso della Tipo, un modello che ha sempre avuto una storia altalenante.

La prima serie della Tipo ha avuto un successo assurdo. Venduta tra il 1988 e il 1995, si stima che siano stati prodotti quasi 2 milioni di esemplari. Negli anni poi questo modello è stato sostituito dalla Bravo e dalla Stilo. Questo sino al 2015, anno in cui FIAT ha deciso di rispolverare questo vecchio nome per un nuovo modello completamente ridisegnato.

FIAT: il ritorno in listino della Tipo 4 porte

Anche questo modello ha avuto un buon successo, tanto che si stima che a novembre 2022 già si era arrivati al milione di vetture prodotte. Purtroppo però non tutte le versioni hanno ricevuto il medesimo successo. La Tipo 4 porte, infatti, con la sua linea allungata e sinuosa che ricorda un po’ le migliori berline BMW, non ha riscontrato lo stesso gradimento di pubblico della 5 porte.

Di recente però FIAT un po’ a sorpresa ha rilanciato sul mercato il modello 4 porte mettendolo in listino ad un prezzo davvero conveniente. In particolare vi è in vendita la versione 1.6 Diesel da 130 CV venduta a partire da 12.950 euro con 33 rate da 250 euro una maxi rata finale di 8.477 euro, un TAN dell’8,75% e un TAEG del 12,08%.

Probabilmente FIAT si è ritrovata con dei modelli da smaltire ora che sta cercando di portare tutta la propria gamma all’elettrico. Staremo a vedere se nelle prossime settimane resterà ancora in listino o meno la vettura. Una cosa è certa, questa è un’occasione davvero da cogliere al volo.