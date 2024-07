Perez-Red Bull, ora arriva la rottura: parole di fuoco dopo il Belgio

Sergio Perez è apparso molto piccato dopo il GP del Belgio. Si respira aria di rottura in Red Bull dopo le recenti prestazioni del messicano.

La stagione di Sergio Perez sin qui è stata a dir poco deludente. Il pilota messicano è l’unico tra quelli che guidano macchine di un top team a non essere riuscito a cogliere nemmeno una vittoria. Inoltre, dopo un inizio incoraggiante dove aveva chiuso un 3 occasioni al secondo posto, è completamente crollato a livello di prestazioni. Negli ultimi 8 Gran Premi non è riuscito a fare meglio della 7a posizione.

Una situazione davvero preoccupante che sta mettendo in pericolo il Mondiale costruttori di Red Bull. Alla luce di queste prestazioni si parla sempre più spesso di un possibile avvicendamento nel team austriaco. Come sappiamo, anche in passato la squadra dell’energy drink non si è fatta problemi nel cambiare piloti anche in corsa.

Perez non ci sta e sbotta

Al momento tra i nomi più caldi sulla piazza c’è quello di Daniel Ricciardo che sta raccogliendo buone prestazioni nello junior team. L’australiano è già stato in Red Bull proprio accanto a Verstappen quindi gli austriaci si ritroverebbero con una coppia già bella collaudata.

Intanto però, come riportato da Racingnews365.nl, Perez ha così commentato le ipotesi per il futuro in maniera alquanto piccata: “Per me è stata una gara molto deludente. Abbiamo avuto tanti problemi soprattutto sui rettilinei. Non so cosa stesse succedendo lì. Ho dovuto risparmiare la batteria nei primi giri, ma questo mi ha lasciato molto debole sui rettilinei. Credo che in questo momento ci sia molto da fare in questo momento all’interno della squadra. Abbiamo molto su cui concentrarci, quindi non possiamo sprecare energie in speculazioni. Questa è l’ultima volta che parlerò del mio futuro. Non risponderò più a domande sul mio futuro”.