Marc Marquez “annuncia” 3 vittorie in Ducati: i tifosi restano increduli

Marc Marquez annuncia di poter vincere 3 gare durante questa stagione in Ducati. I tifosi sognano di rivederlo nuovamente in vetta.

Marc Marquez sta disputando una stagione di assoluto spessore in Ducati. Sinora però il rider spagnolo non è ancora riuscito a vincere una gara. Un digiuno che per lui dura addirittura dal Gran Premio d’Emilia Romagna del 2021. In questa stagione, in alcune gare c’è anche andato vicino, ma sinora non ha mai colto il bersaglio grosso.

Nonostante questo al momento Marquez è terzo in classifica a 56 punti dal leader Bagnaia alla luce di una buona continuità di rendimento avuta sinora. Il pilota iberico, che ha già in mano un contratto con il team ufficiale per il 2025, vorrebbe però provare a scrollarsi di dosso il peso di questa vittoria.

Marc Marquez: “Pecco e Martin hanno fatto un passo in avanti”

Durante il Ducati World Week, come riportato da motosan.es, Marc Marquez ha parlato dei possibile GP dove potrebbe cogliere la vittoria: “Se guardiamo i miei record potrebbe essere Aragon, Phillip Island o Valencia. In realtà quest’anno la pista dove sono stato più vicino alla vittoria è stata Jerez e anche Le Mans. Quindi non è facile, anche perché ad esempio in Germania, dove pensavo di poter fare molto bene, venerdì abbiamo sofferto. In ogni caso cercherò sempre di fare il 100%. In queste ultime 3 gare sia Pecco che Martin hanno fatto un passo in avanti e per quanto difficile possa essere cercherò di colmare il gap”.

Insomma secondo lo spagnolo ci sono da qui alla fine almeno 3 GP dove potrà provare a cogliere un successo. Certo se ci volessimo basare sui risultati del passato bisognerebbe prendere in considerazione praticamente ogni Gran Premio vista la mole di vittorie ottenute in ogni gara. Staremo a vedere, intanto però l’iberico sembra bello pronto per sfidare Bagnaia sotto ogni punto di vista.