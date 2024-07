Ferrari spaccata a metà: Leclerc sbugiarda Vasseur in pubblica piazza

Charles Leclerc va controcorrente rispetto Vasseur. In casa Ferrari sembra esserci una profonda spaccatura nel team.

Sembra esserci una profonda spaccatura all’interno della Ferrari. Questo è quanto emerge dalle parole rilasciate a fine gara da parte team principal della Rossa e del pilota di punta Charles Leclerc. Pareri discordanti e opposti su una gara che un po’ a sorpresa per la verità ha visto a tratti protagonista anche la Casa di Maranello.

Leclerc, infatti, scattato dalla pole ha poco dopo il via perso la prima piazza in favore di Hamilton. Nel finale ha poi subito il ritorno di Piastri e l’ottima strategia di Russell chiudendo solo al 4° posto. Grazie poi alla squalifica occorsa al vincitore è scalato di una posizione portando a casa un prezioso podio.

Leclerc e Vasseur, visioni completamente opposte

Come riportato da Sky, Vasseur a margine della gara ha così commentato: “Sul piano della prestazione è stata una buona gara. Tutti siamo rimasti sorpresi dal degrado gomme molto basso. Penso che Russell abbia fatto la strategia perfetta, non so se l’ha voluta o meno, però alla fine siamo arrivati tutti in 10 secondi. Preferivo fare doppietta piuttosto che quarti, ma a livello di prestazione il passo era buona. Ora si tratta di un paio di decimi, bisogna mettere tutto insieme per la prossima gara”.

Molto più pessimista invece Leclerc che afferma: “Oggi è semplice, non siamo abbastanza veloce. Ho sentito come se fossimo la quarta vettura più veloce oggi e questo mi delude. Oggi pensavamo di fare gara con la Mercedes, ma andavano fortissimo. Onestamente oggi il 4° posto era il meglio che potevamo fare. Non è un buon weekend. Lo sarebbe stato se avessimo avuto davanti 2 Red Bull, invece, c’erano 2 Mercedes”.

Insomma parole decisamente di fuoco a parte del monegasco che sembra vedere il bicchiere mezzo vuoto a differenza del suo team principal. Vero è che questa Ferrari è passata in pochi GP da essere quasi il punto di riferimento in F1 vedi la gara di Monaco a fanalino di cosa delle 4 big scuderie del momento. Questo sicuramente non può far piacere a Leclerc che come sempre punta al titolo iridato.