Benzina ed elettrico in pensione, il motore del futuro è qui: montato anche su una moto

Novità nel campo dei motori che può mandare in pensione sia benzina che elettrico. C’è un nuovo carburante rivoluzionario.

Siamo nel pieno della transizione ecologica. Il mondo delle auto si sta spostando sempre di più verso l’elettrico e l’ibrido. Una novità che non sempre ha incontrato il gusto del pubblico. Si lavora però incessantemente su questo fronte negli ultimi anni e tantissime case costruttrici hanno deciso di investire prettamente su questo tipo di alimentazione.

Ci sono però altre strade anche per riuscire a raggiungere l’obiettivo di avere auto più green. La concentrazione però si sta spostando pian piano anche sulle moto. Anche lì il ventaglio di offerte messo sul piatto è davvero molto ampio. Ad esempio sono tanti gli scooter elettrici che già popolano le nostre strade.

Kawasaki lancia una nuova moto innovativa

Ora però è arrivata una novità davvero molto interessante da parte di Kawasaki, che rivoluziona e non poco il mondo delle due ruote. Si tratta di un’innovativa moto ad idrogeno. Questa tipologia di carburante potrebbe effettivamente rappresentare una valida alternativa all’elettrico, ma per il momento non ha ancora attecchito pienamente.

Ci stanno lavorando in maniera particolare i giapponesi come Toyota che ha sviluppato già una vettura con questa tecnologia. Tornando a Kawasaki ha provato qualche giorno fa sul tracciato di Suzuka la sua nuovissima HySE. La moto in questione per ora non è ancora disponibile per la vendita ma presto lo sarà. C’è grande attesa per questo genere di novità soprattutto per coloro i quali sono ancora scettici nei confronti dell’elettrico.