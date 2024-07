Max Verstappen, ora il dato è preoccupante: non accadeva da 4 anni

In casa Red Bull si fanno i conti con i risultati poco convincenti di queste ultime domeniche. Verstappen ora trema.

Max Verstappen sembra aver perso un po’ di quelle sicurezze che l’avevano contraddistinto negli ultimi anni. La sua Red Bull, improvvisamente, si è scoperta vulnerabile. In Belgio è andata in scena l’ennesima prestazione opaca della vettura austriaca. Perez, come un gambero, è indietreggiato durante il GP chiudendo alla fine solo 8°. Il caposquadra olandese, invece, si è dovuto accontentare della 5a piazza per la terza volta negli ultimi 4 GP.

Dopo un buon inizio Verstappen si è subito ritrovato a fare i conti con McLaren e Mercedes senza riuscire ad avere la meglio di loro. L’olandese nel finale si è ritrovato anche incollato a Leclerc, ma nonostante ciò non è mai riuscito ad impensierire per davvero il ferrarista. Segno evidente di una vettura che ormai sembra non avere più quella superiorità di solo poche domeniche fa. Addirittura il compagno di squadra Perez è stato sverniciato all’esterno da Sainz.

Verstappen, record negativo dopo 4 anni

Per effetto di questi risultati Verstappen nel Mondiale piloti conserva un vantaggio su Norris di 78 punti e su Leclerc di 101 punti. Sempre più combattuto invece il costruttori dove a questo punto la Red Bull è inseguita dalla McLaren a 43 lunghezze e dalla Ferrari a 64. A preoccupare il team austriaco però è soprattutto un dato davvero allarmante che riguarda Verstappen.

Con il 5° posto in Belgio, infatti, Max ha chiuso la 4a gara consecutiva senza vittorie. Questa cosa non accadeva da ben 4 anni, l’ultima volta era successo nel 2020. Nel 2021, infatti, non era andato oltre le 3 gare senza successi. Diverso invece il discorso nel 2020 dove con una macchina non ancora all’altezza di Mercedes rimase a digiuno di vittorie per 11 Gran Premi da Silverstone ad Abu Dhabi. Ora dopo la pausa estiva lo attende il GP d’Olanda, gara di casa che lo vede assoluto mattatore da ormai 3 anni. Staremo a vedere se anche qui Red Bull non riuscirà a dargli un’auto di livello.