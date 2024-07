FIAT Panda a meno di 10mila euro? Non è così, svelato l’inghippo

La FIAT Panda è offerta sul sito ufficiale ad un prezzo sotto i 10mila euro, ma non è proprio così. Scopriamo cosa succede in realtà.

FIAT Panda è una delle vetture più vendute a livello Mondiale e in particolare in Italia è regina del mercato ormai da oltre 15 anni. Un primato di tutto prestigio, che di recente sembra poter scricchiolare sotto l’offensiva di Dacia che con la sua Sandero sta letteralmente facendo a pezzi il mercato.

Tanti sono i punti di forza su cui si basa la Panda. Per prima cosa il prezzo. Indubbiamente l’entry level di FIAT ha uno dei prezzi più bassi del mercato in quel segmento dove ormai è rimasta quasi da sola. Si perché di citycar come la Panda ce ne sono sempre meno e la piccola della Casa torinese rischia di restare davvero una delle pochissime ancora esistenti. Colpa dei SUV che ormai sembrano andare per la maggiore, al punto che Dacia offre della sua Sandero una sua versione un po’ più crossover (la Stepway).

FIAT Panda: occhio al finanziamento

Sul sito di FIAT campeggia un’offerta che sembra davvero ghiotta: ovvero la Panda a meno di 10mila euro e per la precisione a 9.950 euro. In realtà però non è proprio così. Andando a spulciare meglio l’offerta, che ricordiamolo tiene in considerazione la rottamazione e gli incentivi statali e soprattutto la versione base della vettura scopriamo che in realtà il prezzo lievita un bel po’.

L’offerta, infatti, è di 33 rate a 145 euro una maxi rata finale da 8.494 euro. Il totale è di 13.279 euro. Tale risultato viene fuori a causa dei tassi molto alti offerti da FIAT che mette a disposizione questa offerta con un TAN dell’8,75% e un TAEG del 12,64%. Questi due dati quindi fanno poi lievitare tutto il prezzo. Insomma è sempre bene farsi due conti e prestare attenzione ai tassi di finanziamento per capire effettivamente quanto si sta pagando una vettura. Nulla da togliere a Panda che mantiene ugualmente un prezzo molto competitivo e attua una pratica che è in uso da parte di tutti i costruttori.