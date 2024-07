F1, GP Belgio Gara: capolavoro di Russell e apoteosi Mercedes, la Ferrari si difende

Gara da infarto in F1 con Russell che conquista una vittoria davvero insperata grazie ad una strategia incredibile. Discrete le Ferrari.

Gara davvero intensa in F1 con tanti colpi di scena e soprattutto un gruppo molto compatto. I primi 10, infatti, hanno chiuso il GP in pochissimi secondi. Buona Ferrari con un finale in calando che non ha permesso a Leclerc di portare a casa il podio. Grande protagonista di giornata George Russell, capace di inventarsi una strategia che davvero nessuno aveva preventivato. Mercedes in spolvero con una doppietta che li rilancia anche nel Mondiale costruttori. Di seguito il racconto completo della gara.

In partenza Perez si fa subito bruciare da Lewis Hamilton, nessun problema invece per il poleman Charles Leclerc. Pessimo al via ancora una volta Norris che scivola subito indietro. Sainz, invece si rende protagonista di un buono scatto nonostante la gomma hard ed è 6°. Dopo il primo giro, invece, Verstappen è già 8° e comincia la sua rimonta. Al terzo giro Hamilton si prende la prima posizione da Leclerc con un sorpasso pulito. Primi problemi per Zhou che a causa di un problema idraulico è costretto a fermarsi.

Al giro 11 comincia il valzer dei primi pit stop con Verstappen e Russell che sono i primi a rientrare. Grazie Stroll che fa da tappo al gruppo capitanato da Perez, Leclerc tiene la posizione alle spalle di Hamilton. Al giro 21 rientra Sainz dopo un ottimo stint riconsegnando la prima e la seconda posizione rispettivamente ad Hamilton e Leclerc. Dietro di loro Russell si libera di Perez e vola in 4a piazza alle spalle di Piastri.

Colpo di genio di Russell, Ferrari in calo nel finale

Al 26° giro Leclerc rientra per coprirsi da Perez che era entrato pochi giri prima. La tornata successiva è la volta di Hamilton che rientra davanti al monegasco vittima di un pit non perfetto in Ferrari. Gioco di squadra in Red Bull al 30° giro con il messicano che lascia passare Verstappen. Nel finale crollo delle Ferrari con Leclerc che viene beffato da Piastri con una McLaren velocissima. Al giro 39 Sainz si prende la 7a piazza dalle mani di Perez.

Genialata di Russell che non rientra ai box e si gioca il jolly dell’unica sosta per provare a cogliere un’insperata vittoria. Negli ultimi giri resiste come un leone al ritorno di Hamilton e vince davanti al compagno di team e a Piastri. Grandissima gara anche di Leclerc che resiste strenuamente agli attacchi di Verstappen e porta a casa una buona 4a piazza.