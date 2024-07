Carlos Sainz, spunta un team a sorpresa: ecco dove può finire lo spagnolo

Carlos Sainz ancora non ha deciso dove correrà nel 2025. Intanto si fanno strada sul piatto varie ipotesi, alcune davvero clamorose.

Carlos Sainz è sicuramente uno dei pezzi pregiati presenti in griglia. Il pilota spagnolo, infatti, non ha ancora deciso dove correrà nella prossima stagione, ma le pretendenti di certo non mancano. In questi anni, infatti, tra alti e bassi Ferrari, l’ex McLaren ha dimostrato sicuramente di essere un pilota costante e dal rendimento sicuro.

Come dicevamo le pretendenti non mancano, ciò che manca è una decisione da parte del driver spagnolo che sta cercando di scegliere il progetto più indicato alle sue esigenze. In particolare, non è un mistero, Sainz spera di poter approdare in un top team come Mercedes o soprattutto Red Bull, dove la posizione di Perez non è ben chiara e sembra in bilico.

Carlos Sainz, spunta un’ipotesi a sorpresa

Secondo quanto riportato da Marca però ci sarebbe altre opzioni giunte sul tavolo della famiglia Sainz. A sorpresa il team più acclarato nelle ultime ore sembra essere la Williams, un team prestigioso che negli ultimi anni è caduto un po’ in disgrazia.

James Vowles, gran capo in Williams ed ex Mercedes ha espresso il proprio gradimento nel poter avere nel 2025, nel team un pilota importante come Carlos Sainz. Vowles si è letteralmente aperto sulla questione affermando di aver già presentato un’offerta allo spagnolo mettendo sul piatto tutto ciò che il team britannico può offrire allo spagnolo.

Voci di circus vogliono la firma imminente di Bottas per Williams, ma c’è chi è pronto a giurare che questa notizia sia stata fatta circolare di proposito per mettere fretta proprio a Sainz. Staremo a vedere. Intanto il team britannico ha già confermato Albon per il prossimo anno. Restano sullo sfondo per il ferrarista le ipotesi Audi dove ritroverebbe Binotto e Alpine dove Briatore sarebbe ben felice di abbracciare un altro spagnolo dopo i successi con Alonso.