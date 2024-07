Pedrosa, parole di fuoco su Marquez: c’è di mezzo Valentino Rossi

Pedrosa è tornato a parlare di Marquez e Valentino Rossi facendo un paragone che sicuramente non piacerà al rider della Ducati.

Dani Pedrosa è stato uno dei piloti più talentuosi della sua generazione. Nella categorie minori ha praticamente vinto tutto conquistando un Mondiale in 125 e due in 250. Purtroppo per lui però non è riuscito mai a conquistare il titolo in MotoGP, una categoria che obiettivamente gli creava non pochi problemi vista la stazza delle moto e il suo fisico.

Al netto di tutto però ha chiuso la sua carriera nel Motomondiale con 54 vittorie, 153 podi e 49 pole. Il rider spagnolo ha anche sfiorato il titolo in alcune occasioni senza mai riuscire a coglierlo in MotoGP. Probabilmente l’iberico ha pagato anche il fatto di aver corso in un momento in cui nella classe regina c’era davvero una quantità di campioni impressionante. Pedrosa, infatti, ha sfidato gente come Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Casey Stoner giusto per fare qualche nome.

Pedrosa parla del passaggio di Marquez in Ducati

Da qualche anno ormai Pedrosa si è praticamente ritirato anche se continua a girare intorno al circus grazie al suo impiego all’interno della KTM come tester. Il rider spagnolo, infatti, oltre a provare le novità del team austriaco in alcune gare partecipa anche come wild card dimostrando ogni volta di non aver perso il gusto di andare veloce. Il pilota iberico nelle poche esperienze fatte in MotoGP ha sempre brillato con ottime prestazioni.

Ospite al podcast “Por Orejas” ha detto la sua sui suoi ex colleghi cogliendo di sorpresa i fan: “Valentino ha sempre fatto scelte con il cuore, con amore e con più affetto nei confronti del marchio. Invece Marquez in questo cambiamento è passato sopra tutto facendo qualsiasi cosa necessaria per sé stesso. Ha preferito questo piuttosto che proseguire con i rapporti umani costruiti in tutti questi anni”. Insomma parole pesanti che fanno riferimento alla decisione a sorpresa di Marquez 1 anno fa di lasciare la Honda per approdare in Ducati.