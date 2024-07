F1, GP Belgio Qualifiche: capolavoro di Leclerc, Verstappen però avvisa tutti

Charles Leclerc ha firmato la pole grazie alla penalità comminata a Verstappen. Grande impresa del monegasco al netto di una Ferrari non molto competitiva.

Grande attesa per il GP del Belgio dopo le scintille di settimana scorsa in Ungheria in casa Red Bull. Verstappen, proprio per effetto del contatto in quella gara con Hamilton dovrà pagare una penalità di 10 posizioni in griglia domenica in gara. Negli ultimi weekend le Lattine non sono apparse in gran forma, a differenza di McLaren, in grande crescita. Norris sembra finalmente pronto ad insidiare Max nella lotta Mondiale, ma per farlo avrà bisogno di continuare a portare a casa vittorie.

Spa, purtroppo per Norris, non è propriamente un GP a lui amico. Negli ultimi anni, infatti, non è mai riuscito a cogliere risultati convincenti su questo tracciato. Basti pensare che ad oggi il miglior risultato del britannico è stato il 7° posto di un anno fa. Dall’altro lato invece c’è un Verstappen che in Belgio arriva addirittura da 3 successi consecutivi.

Ferrari col fiatone, ma Leclerc firma l’impresa

Qualifiche umide in Belgio come spesso accade. I team sono costretti a scendere in pista con le intermedie per provare a fare il tempo. Q1 senza particolari colpi di scena con i big della F1 che si salvano tutti e approdano alla manche successiva. In Q2 si mette subito a dettare il passo Max Verstappen che si piazza davanti a tutti, ma poco dopo aumenta la pioggia mettendo in difficoltà tutti gli altri piloti. Dopo un po’ di ansia iniziale però le due Ferrari riescono a fare il tempo che le proietta in Q3. Perez invece si salva nel finale per soli 3 millesimi. Vengono fatti fuori Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas e Stroll.

In Q3, durante la prima tornata di giri veloci è subito 1-2 Red Bull, con Verstappen davanti a Sergio Perez, terzo tempo invece per Lewis Hamilton, che su questo circuito sembra davvero in gran forma. Nella seconda tornata di giri veloci il futuro pilota della Ferrari si conferma il primo degli umani dietro al duo Red Bull, che pare inavvicinabile.

Pessimo ultimo giro di Sainz, mentre Leclerc con un ultimo giro formidabile firma il 2° posto che vale la pole per la conseguente penalizzazione di Verstappen. Dietro la Ferrari numero #16 si piazzano Perez ed Hamilton. Charles firma così una prima posizione davvero insperata per la Ferrari che obiettivamente non è mai apparsa competitiva nell’arco del weekend sinora.