Quartararo “tradimento” a Valentino Rossi: c’è di mezzo di nuovo Marc Marquez

Fabio Quartararo torna a parlare di Valentino Rossi e Marc Marquez e fa una considerazione personale che lascia di stucco i tifosi.

Fabio Quartararo e Valentino Rossi negli anni si sono spesso espressi la reciproca stima. Il francese è arrivato in Yamaha quando il Dottore era ormai al crepuscolo della propria carriera e proprio dalle mani del #46 ha ereditato quella moto che nel 2021 ha riportato sul tutto del mondo, prima del tracollo di questi ultimi anni.

La Yamaha è letteralmente sprofondata in queste ultime stagioni, ma Quartararo ha comunque dimostrato tutto il suo talento riuscendo a tenerla a galla con qualche buona prestazione. Nel 2023, nonostante una situazione disastrosa, ha ottenuto comunque quattro podi tra gare e sprint. Sicuramente un buon bottino per lui.

Quartararo su Marquez: “Sembra vada 1,5 secondi più veloce di te”

Nonostante i cattivi risultati però Fabio ha dimostrato di credere nel progetto Yamaha non abbandonando la nave proprio nel momento peggiore. Quartararo, infatti, ha rinnovato con la squadra di Iwata sino al 2026, dimostrando di avere fiducia in una possibile rinascita del team giapponese che tante vittorie ha colto proprio con Valentino Rossi negli anni scorsi.

Durante un’intervista rilasciata ad uno sponsor, un noto marchio di gioielli “Twojeys”, Quartararo ha parlato in questi termini di Marc Marquez: “Tutti sanno che mi piace Valentino Rossi, ma per me il migliore della storia è Marc. Nel 2014 quando è arrivato ha vinto subito 10 gare. Va forte con l’acqua, con l’asciutto, con il vento, in cattive condizioni, in buone condizioni, praticamente va sempre veloce. Sembra che vada un secondo e mezzo più veloce di te”.

Insomma parole al miele alquanto inaspettate da parte di Fabio che in passato si era sempre speso molto in elogi per Valentino Rossi. Naturalmente queste parole non scalfiranno il rapporto di amicizia che c’è tra i due. In fondo sono solo punti di vista e ciò non toglie che sia il Dottore che Marc sono due talenti purissimi e possiamo dire di essere stati decisamente fortunati ad averli visti battagliare tra loro negli anni scorsi.