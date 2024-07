FIAT, arriva il terribile fallimento: quest’auto è stata un vero flop

La FIAT è il brand che vende più auto in assoluto all’interno del gruppo Stellantis, ma una vettura è stata un vero e proprio fallimento.

Il 2024 è un anno di fondamentale importanza per il presente ed il futuro della FIAT, brand che vende più auto di tutti all’interno del gruppo Stellantis, e che ha svelato delle grandi novità. A febbraio sono stati tolti i veli alla nuova Panda in versione citycar, mentre la settimana scorsa è toccato alla Grande Panda, ovvero il nuovo SUV di Segmento B che rappresenta l’inizio di una nuova era, tanto stilistica quanto motoristica per la casa di Torino.

La Grande Panda, nata sulla stessa piattaforma della Citroen E-C3, è disponibile sia come elettrica che come termica a benzina, esattamente come la 600e lanciata lo scorso anno. La FIAT, che ha reso noto che punterà solo e soltanto su auto elettriche a partire dal 2030, spera che i risultati delle proprie BEV siano migliori rispetto alla sua prima auto ad emissioni zero, che è stata un vero e proprio fallimento, come confermano i dati che vi stiamo per mettere a disposizione.

FIAT, la 500e è stata un disastro totale

La FIAT ha deciso di far debuttare negli USA la sua prima auto elettrica della storia nel mese di febbraio, vale a dire la 500e, ed al contrario di quanto accaduto in Italia ed in Europa, l’esordio era stato molto positivo. Il primo lotto di vetture fatte sbarcare oltreoceano era andato subito esaurito, lasciando presagire ottimi risultati anche in chiave successiva, ma mai niente sarebbe stato così lontano dalla realtà.

Infatti, secondo quanto riportato da “CarEdge.com“, la FIAT 500e sarebbe la seconda auto più lenta nelle vendite in tutti gli Stati Uniti d’America, un risultato poco onorevole per questa piccola vettura ad emissioni zero. Peggio di lei fa soltanto l’Acura ZDX, anche lei ad emissioni zero, che in Italia ed in Europa non è disponibile. Dunque, per una 500e che già fa fatica dalle nostre parti, si tratta di un altro disastro, ed il prezzo elevato è tra le sue cause.