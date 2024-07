Sai quanti titoli ha vinto la Ducati in MotoGP? Stanno facendo la storia

La Ducati è il punto di riferimento assoluto nella MotoGP di oggi, ed anche l’albo d’oro ne è testimone. Ecco i titoli vinti.

Con la Ferrari che fatica ed accumula brutte figure a raffica in F1, il grande orgoglio italiano nel mondo del motorsport è tenuto saldamente in alto dalla Ducati, che da diversi anni sta dominando la scena in MotoGP. La casa di Borgo Panigale è riuscita ad incamerare un vantaggio sul fronte tecnico che per la concorrenza sarà molto difficile colmare, almeno sino alla rivoluzione regolamentare che vivremo nel 2027.

La Rossa delle due ruote deve il proprio successo, in gran parte, all’arrivo dell’ingegner Luigi Dall’Igna, che dal 2014 è arrivato dall’Aprilia, con la quale aveva trionfato in Superbike, dando vita ad una rivoluzione aerodinamica che ha cambiato la MotoGP in tutto e per tutto. Pecco Bagnaia è l’uomo dei sogni di casa Ducati, colui che l’ha riportata al titolo piloti dopo 15 anni di digiuno, e che sta viaggiando verso il tris. Andiamo a ripassare la storia della casa italiana in top class, con i titoli in bacheca che aumentano di anno in anno.

Ducati, ecco il numero di titoli vinti in MotoGP

La storia della Ducati in MotoGP parte dal 2003, quando la Desmosedici fece il proprio debutto in top class. Loris Capirossi la portò subito al successo a Barcellona, nel Gran Premio di Catalogna, facendo capire che questo progetto era partito con il piede giusto. Tuttavia, all’epoca i giapponesi avevano ancora un vantaggio tecnico notevole, con Valentino Rossi che era all’apice della propria carriera.

Le cose cambiarono pochi anni dopo, quando le strade della Rossa e di Casey Stoner si unirono, dominando la stagione 2007. In quell’anno, arrivarono sia il titolo piloti che quello costruttori, ai quali c’è da aggiungere anche quello dedicato alle squadre. Dopo quell’anno, per la casa di Borgo Panigale è iniziato un lungo digiuno, e tra la fine del 2010 e la metà del 2016, non arrivò neanche una vittoria.

Il ritorno al mondiale c’è stato nel 2020, quando è arrivato il titolo costruttori, vinto anche nelle tre stagioni seguenti. Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo piloti nel 2022 e nel 2023, mentre nel 2021 e nel 2022 è arrivato anche il titolo a squadre. In totale, la Ducati ha vinto 11 titoli mondiali in MotoGP, 5 costruttori, 3 a squadre e 3 piloti. Lo scorso anno il titolo team è andato alla Pramac, che pur correndo con la Desmosedici, non fa parte di questo albo d’oro, in quanto squadra privata a tutti gli effetti.