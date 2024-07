Chi c’è dietro alla produzione dei motori IVECO? Nessuno se lo aspettava

Il mondo dei veicoli gommati vede nel brand IVECO una delle principali realtà produttive al mondo. Scopriamo chi fabbrica i suoi motori.

In città e nelle strade extraurbane vi sarete imbattuti, numerose volte, in veicoli da lavoro IVECO. Per consentire un efficiente trasporto di persone e merci il brand italiano mette a disposizione una flotta di mezzi di qualità. L’azienda è stata fondata nel 1975 con il nome di Industrial Vehicles Corporation, abbreviata con il nome Iveco. Creata dalla fusione di brand italiani, francesi e tedeschi la casa costruttrice ha messo su un vero impero.

La gamma oggi varia da veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, a mezzi per cantieri, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per missioni fuoristrada, di difesa, antincendio e per la protezione civile. Con impianti di produzione situati in Europa, Cina, Russia, Australia, Africa, Argentina e Brasile, il brand si è dimostrato un major a livello mondiale.

I fatturati sono schizzati alle stelle dopo la flessione dettata dalla pandemia. L’ebit adjusted è risultati pari a 940 milioni di euro, in crescita di 413 milioni di euro rispetto al 2022 e l’utile netto adjusted a 352 milioni di euro, 127 milioni in più del 2022. Il 2023 è stato un anno da record, ma con una presenza capillare in oltre 160 Paesi e circa 5mila punti vendita e assistenza, la crescita non è destinata ad arrestarsi. Il trasporto commerciale leggero, alle nostre latitudini, passa principalmente dai veicolo Daily.

Il successo dei motori IVECO

L’alta credibilità, negli anni ’80, del brand è passata attraverso il lancio di una gamma molto variegata di motori. Dopo il successo ottenuto con i motori a benzina, la produzione dei primi diesel segnò un netto passo in avanti. Il primo gennaio 2011 venne creata Fiat Industrial che comprendeva le società CNH Global, Iveco e FPT Industrial. Oggi Iveco si ha mollato la CNH Industrial e, nel 2021, con l’introduzione del nuovo logo Iveco Group è cominciata una nuova era. Ecco in mano a chi sta il brand ora.

La gamma si è allargata a mezzi veicolari, agricoli, industriali, marini, ferroviari e power generation. Il 40% della produzione IVECO è focalizzata ai veicoli commerciali, mentre il resto confluisce nell’open market. FPT Industrial, marchio del Gruppo Iveco, ha inaugurato a Torino il nuovo stabilimento ePowertrain. IVECO si è già proiettata ad un futuro a zero emissioni per centrare gli obiettivi della neutralità del carbone.