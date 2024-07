Lancia, arriva un modello estremo nel 2025: la potenza è devastante

La Lancia è pronta per svelare al mondo una versione speciale ed estrema della nuova Ypsilon, che farà battere i cuori dei fan.

Il gruppo Stellantis ha deciso di rilanciare molti dei marchi di cui è in possesso, tra i quali diversi brand italiani. Con l’Alfa Romeo il progetto sta andando a gonfie vele, ed ora l’obiettivo è lo stesso anche con un altro marchio storico del nostro paese. Stiamo facendo riferimento alla Lancia, la quale è pronta per far divertire gli appassionati con i modelli che arriveranno nel corso dei prossimi anni.

Nel mese di febbraio è stata lanciata la nuova Ypsilon, disponibile sia in versione ibrida a benzina che in full electric, e tra due anni toccherà alla nuova ammiraglia, nota come Gamma, in attesa della Delta che vedremo nel 2028. Tuttavia, prima della Gamma, la Lancia porterà sul mercato una versione speciale della Ypsilon, che punterà su una potenza davvero esagerata. Andiamola a scoprire in ogni particolare, ora che c’è anche una data ufficiale per quanto riguarda il suo esordio sul mercato.

Lancia, ecco la Ypsilon HF attesa per il 2025

La Lancia Ypsilon in versione 2024 ha tagliato tutti i legami con la citycar, che ancora oggi fa registrare ottime vendite. Il design è ben più elegante e le prestazioni sono più elevate, ma anche i prezzi sono stati decisamente ritoccati verso l’alto. Per chi cerca performance molto più alte, a maggio 2025 debutterà la nuova Ypsilon HF, che toccherà i 280 cavalli di potenza massima, dunque, più dei 240 dei quali si era parlato negli ultimi mesi.

La versione più spinta sarà full electric, dunque, quella ibrida a benzina non avrà una variante così potente e performante. Inoltre, sappiamo che monterà lo stesso powertrain dell’Alfa Romeo Junior Veloce, che è stata lanciata, a propria volta, di recente. Secondo quanto reso noto dalla casa di Torino, la nuova Ypsilon HF verrà lanciata sul mercato a maggio del 2025, ed avrà la capacità di toccare i 100 km/h partendo ferma in soli 5,8 secondi. Allo sviluppo di questo bolide sta collaborando anche la leggenda dei rally Miki Biasion, e ci sono tutte le carte in regola perché diventi un’auto che entrerà negli annali di casa Lancia e delle quattro ruote in generale.