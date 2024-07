John Elkann e la paura del “ritorno” di Montezemolo: De Benetti ora vuota il sacco

Carlo De Benedetti ha raccontato alcuni retroscena legati a Luca Cordero di Montezemolo e John Elkann. Parole forti che fanno rumore.

John Elkann e Luca Cordero di Montezemolo sono letteralmente il giorno e la notte per quanto concerne la loro visione del mondo. Eppure, hanno dovuto per forza di cose percorrere un pezzo di strada di vista insieme visto che per molti anni Montezemolo è stato a capo della Ferrari (e per un periodo anche della FIAT), prima che venisse sostituito da Marchionne. L’imprenditore bolognese è uno di quegli uomini vecchio stampo, cresciuto professionalmente accanto ad Enzo Ferrari, di cui era l’assistente. Un ruolo importantissimo e allo stesso tempo tra i più stressanti in azienda vista la precisione maniacale che il Drake metteva in tutto ciò che faceva.

Montezemolo è letteralmente cresciuto a pane, gare e Ferrari e questo per lui è stato importantissimo negli anni a seguire. Ultimo vero presidente che si può definire “di pista” per la casa di Maranello, non è un caso quello che ha poi ottenuto. Da responsabile della squadra corse ha vinto i Mondiali con Lauda, mentre da presidente ha fatto conoscere alla Rossa il momento più brillante della sua storia con l’epopea Schumacher.

De Benedetti racconta un retroscena sull’acquisto del Gruppo Gedi

Nonostante i risultati fossero indubbiamente lontani dai fasti conosciuti con il pilota tedesco, Montezemolo è ancora oggi l’ultimo presidente capace di aver portato la Ferrari (nella fattispecie con Alonso) a lottare per il titolo sino all’ultimo gara. Fortissimo anche il suo peso politico nel paddock che lo hanno reso un personaggio così tanto iconico che le telecamere della F1 lo rincorrevano letteralmente per tutto il circus. L’imprenditore di Bologna però oltre alle gare ha anche ottenuto importanti risultati dal punto di vista economico.

La Ferrari sotto la sua gestione ha conosciuto una crescita esponenziale a livello di vendite. Inoltre dal 1997 al 2005 è stato presidente e AD della Maserati, un marchio prestigioso entrato in disgrazia, che sotto la sua gestione è letteralmente rinato. Elkann, invece, da par suo viene designato sin da ragazzino come suo naturale erede dal nonno Gianni Agnelli e negli anni ha assunto varie cariche nelle aziende di famiglie spingendo per una forte espansione di queste, non senza qualche polemica con l’Italia per la delocalizzazione della produzione di alcune imprese come la FIAT.

Oggi però a distanza di anni dall’addio di Montezemolo al Gruppo FIAT, è arrivata un’importante rivelazione da parte dell’ingegner De Benedetti, anche lui legato per anni alla stessa azienda di Torino. Durante un’intervista rilasciata al programma 100 minuti andato in onda su La7, infatti, ha così affermato: “Elkann si è comprato Repubblica perché ha avuto paura che lo facesse Montezemolo, questo non lo sa nessuno, glielo dico per la prima volta”. Parole forti insomma che fanno intendere di un rapporto non certo idilliaco tra i due imprenditori che rappresentano le due facce dell’automobilismo in Italia degli ultimi 50 anni.