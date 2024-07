Auto, sai quali sono le 5 più affidabili? Un noto marchio domina la scena

Oggi vi parliamo delle 5 auto più affidabili in assoluto, dei veri e propri carri armati. Ecco la classifica sulle migliori.

L’affidabilità è uno dei fattori da tenere maggiormente in considerazione quando si acquista un’auto, sia nuova che usata. Al giorno d’oggi, la qualità costruttiva dei modelli è indiscutibilmente calata rispetto al passato, dal momento che si produce un numero sempre più elevato di vetture, a discapito della suddetta qualità, che ne ha risentito in tutto e per tutto. Sempre più spesso si sente parlare di richiami di massa, a causa di difetti di fabbrica che costringono i costruttori ad interventi di manutenzione eccezionali.

L’auto affidabile è sempre più rara da trovare, ma per fortuna, qualcuna che risulta essere quasi indistruttibile c’è ancora. Nelle prossime righe, vi parleremo di 5 modelli che non si rompono praticamente mai, e che possono percorrere centinaia di migliaia di km senza alcun problema. Andiamo a scoprire quali sono i modelli sui quali puntare se si vogliono tenere lontani i guasti tecnici.

Auto, la Toyota è la regina dell’affidabilità

Sul sito web “Autoeveryeye.it“, è stato affrontato un argomento molto interessante, che riguarda le 5 auto più affidabili in assoluto. A stilare una graduatoria, in tal senso, è stato Consumer Reports, che ha riportato dei risultati che ci sorprendono solo in parte. Infatti, nei primi cinque posti ci sono ben quattro Toyota, e sappiamo bene quanto la casa giapponese, il maggior produttore di vetture al mondo, sia famosa per la qualità costruttiva dei proprio gioielli, da sempre molto amati in tutto il globo.

Secondo la classifica, la Toyota Camry Hybrid e la 4Runner sono le più affidabili in assoluto, ed hanno totalizzato lo stesso identico punteggio. Per stilare questi risultati, sono stati presi in esame ben 330 mila veicoli, i cui rispettivi proprietari sono stati intervistati circa i problemi, eventuali o effettivi, che hanno dovuto affrontare nel corso dell’ultimo anno. La Toyota ne è uscita come la regina assoluta, come si può evincere leggendo anche il resto della graduatoria.

Infatti, al terzo posto c’è la Toyota Camry priva del sistema ibrido, davanti alla RAV4 Prime, con la casa giapponese che ha servito un netto poker in questa classifica. La prima ed unica vettura europea presente in questa classifica, a spezzare il dominio del colosso nipponico, è la BMW X5, che si prende la quinta piazza, in ogni caso, un ottimo risultato.