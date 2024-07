F1 GP Ungheria, Qualifiche: Norris nella doppietta McLaren, Sainz quarto

La F1 fa tappa a Budapest, dove le qualifiche vedono emergere le due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. Ferrari staccate.

Per Lando Norris è maturata in quel di Budapest la terza pole position in carriera in F1, la seconda della stagione dopo quella di Barcellona. Il britannico ha girato in 1’15”227 guidando la doppietta McLaren, con Oscar Piastri secondo e battuto per appena 22 millesimi. L’unico che si è riuscito ad avvicinare, ma senza riuscire a piazzare il miracolo, è stato Max Verstappen con la sua Red Bull, attardato di soli 46 millesimi dal battistrada.

I primi tre hanno fatto uno sport a parte, con la Ferrari di Carlos Sainz che è quarta staccata di quasi mezzo secondo. Lo spagnolo si conferma comunque ben più solido rispetto a Charles Leclerc, sesto e battuto anche da Lewis Hamilton, con una Mercedes F1 W15 protagonista di un deciso passo indietro su questa pista.

Per via di una tattica errata, George Russell è rimasto escluso addirittura nella prima fase di qualifica, assieme a Sergio Perez che è andato nuovamente a sbattere. Tornando alla classifica, settimo ed ottavo tempo per le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, mentre le Racing Bulls di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda hanno completato la top ten. Anche il giapponese è stato protagonista di un brutto crash, per fortuna senza conseguenze.

F1, le McLaren battono Verstappen

La F1 attira la pioggia ed il tempo instabile nel corso di questa torrida estate, ed anche a Budapest l’attività in qualifica inizia con un meteo incerto. La pista umida regala diversi colpi di scena in Q1, come l’incidente di Sergio Perez con la Red Bull e l’eliminazione della Mercedes di George Russell. Per il messicano, già pesantemente a rischio del proprio sedile, è un colpo durissimo, ed il suo posto è ora appeso ad un filo. Va fuori anche Guanyu Zhou con la Sauber, davanti alle Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly, che pagano il mancato tentativo conclusivo, un grave errore del team.

Anche il Q2 regala brividi ed emozioni, con la McLaren che ritrova quella competitività rivista in mattinata ed anche nella giornata di ieri. Lando Norris piazza il miglior tempo davanti a Max Verstappen, e tutti gli altri big passano il taglio. Clamoroso rischio per Lewis Hamilton che si salva per 10 millesimi, evitando un tracollo Mercedes.

Il sette volte campione della F1, poleman qui lo scorso anno, riesce a difendersi per un nulla dall’assalto della Haas di Nico Hulkenberg e da Valtteri Bottas, che con la peggior macchina della griglia è stato protagonista di una gran qualifica. 13esima la Williams di Alexander Albon davanti a Logan Sargeant, con Kevin Magnussen 15esimo. Alle 15:00 di domani la partenza della gara.