F1, cambia tutto nel box Red Bull: trema anche la Ferrari

La RB20 verrà, radicalmente, rivista in occasione della tappa in Ungheria. I tecnici hanno deciso di modificare alcuni elementi.

Il team anglo-austriaco ha deciso di presentare a Budapest una nuova versione della RB20. La wing car guidata dal campione in carica, Max Verstappen, e da Sergio Perez dovrebbe presentare un migliore raffreddamento dei sistemi e una maggiore efficienza aerodinamica.

L’unica vettura ad avere un nuovo cofano motore e delle fiancate con una murata maggiorata sarà quella del numero 1. E’ prevista anche una nuova ala anteriore, una cover della sospensione e le brake duct. Dopo gli ultimi risultati non in linea con le aspettative della squadra, Max Verstappen a chiesto a gran voce degli aggiustamenti. Rispetto allo scorso anno il drink team ha giù subito 5 sconfitte.

Hanno vinto Leclerc e Sainz della Scuderia Ferrari, Russell ed Hamilton della Mercedes e Norris della McLaren. Nel 2023 la RB dominò tutti i GP, fatta eccezione per la tappa di Singapore. La McLaren pare essere diventata la vettura più completa del lotto. Un traguardo che sembrava irraggiungibile per qualsiasi squadra ad inizio anno. La Ferrari, inizialmente, era la seconda forza ma ora sembra essere stata scavalcata sul piano tecnico.

Verstappen ha 84 punti di vantaggio su Lando Norris nel mondiale piloti, per cui il vantaggio del tre volte campione iridato è più che rassicurante. Il problema per la RB ruota intorno alle performance di Perez. Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto. Se dovesse continuare a non ottenere risultati di spessore Ferrari e McLaren potrebbero avere delle chance. La Rossa è a 71 punti e la McLaren a 78 lunghezze dalla vetta.

F1, la nuova RB20

La filosofia costruttiva del 2024 pare non aver dato risultati solo positivi. E’ stato, completamente, rivisto il concetto delle fiancate. E’ stato tolto il bazooka, l’elemento molto appariscente alla radice del cofano motore, per una soluzione più classica. Al di là dell’efficienza aerodinamica c’è da valutare anche l’affidabilità tecnica legata alle temperature della vettura.

Dopo tante soluzioni estreme in RB hanno deciso di fare un passo indietro, seguendo il diktat di Waché, direttore tecnico di Milton Keynes. “Nella prima parte della stagione abbiamo portato cose, ma non erano particolarmente importanti. Quello che debutterà qui a Budapest è un pacchetto un po’ più sostanzioso di quelli che abbiamo già portato. Quindi direi che sarà un fine settimana molto importante“, ha annunciato Verstappen come riportato su Motorsport.com.