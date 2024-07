Cosa significa il nome Volvo? Rimarrete a bocca aperta

La Volvo è tra le case produttrici europee più importanti per una cultura del lavoro che non ha avuto eguali in termini di sicurezza e affidabilità per decenni.

Possono anche non piacere dal punto di vista del design ma le Volvo sono vetture eleganti, confortevoli e super sicure. C’è chi vive in zone sperdute del Nord Europa e deve affrontare rigidi inverni. A bordo di una Volvo nessuno può temere di rimanere a piedi. Di un’auto, semplicemente, gradevole nelle linee se ne infischiano e optano per la sostanza nei Paesi del Nord Europa.

Il marchio svedese possiamo dire che un concentrato di sostanza senza fronzoli. Non trasmettono un senso di vivacità, eccezion fatta per qualche modello, perché le Volvo non sono pensate per i giovani ma sono state scelte, anche alle nostre latitudini, per il fatto di risultare irrefrenabili. Ogni singolo elemento è concepito per durare nel tempo e preservare il comfort degli occupanti.

Per raggiungere un tale livello di solidità i tecnici di Göteborg hanno dovuto lavorare, duramente, sulla qualità dei materiali. Le vetture Volvo ottengono sempre il massimo delle stelle ai test EuroNCAP. Il brand ha uno storia molto antica che ha origine, come tanti competitor dell’epoca, con la produzione di altri articoli. L’azienda, originariamente, avrebbe dovuto commercializzare negli Stati Uniti dei cuscinetti prodotti in Svezia. Dalle fabbriche di Göteborg emersero innovative automobili, grazie all’estro di Assar Gabrielsson e Gustav Larsson.

L’origine del nome Volvo

Il marchio svedese venne registrato, inizialmente, dalla SKF l’11 maggio 1915. L’attività legata alla produzione di auto cominciò, ufficialmente, nel 1927. In latino Volvo sta per movimento, dinamicità e sembrò perfetto come nome per il lancio di autovetture. La prima Volvo nacque il 14 aprile 1927, e venne battezzata ÖV 4.

Oltre alle auto vennero creati anche mezzi pesanti come autobus, macchine movimento terra, trattori agricoli e motori marini. Sul piano ingegneristico le auto Volvo sono sempre state un passo in avanti rispetto alla concorrenza. Dopo il percorso con Ford, il brand è stato inglobato nel potente Gruppo cinese Geely, nel 2010. Il listino oggi offre imponenti berline come quella che potete ammirare nella foto in alto e versatili SUV. Sono arrivate tante offerte anche legate all’industria elettrica.

Il listino offre modelli di dimensioni medie e grandi. Il nome ha tenuto fede ad un processo dinamico che oggi vede Volvo al top sul mercato delle auto alla spina. Il futuro sembra proiettato a grandi traguardi, grazie alla solidità del Gruppo Geely.