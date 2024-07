MotoGP, la dura accusa contro Marc Marquez: l’ex pilota ci va giù pesante

Marc Marquez è sempre al centro delle discussioni nel mondo della MotoGP, e le ultime parole spese contro di lui sono molto pesanti.

La MotoGP ha regalato spettacolo e colpi di scena nel corso di questo 2024, tanto in pista quanto sul fronte del mercato. La notizia più clamorosa è ovviamente quella del passaggio di Marc Marquez al team ufficiale Ducati, che avverrà nel 2025, in sostituzione di Enea Bastianini ed in coppia con Pecco Bagnaia. I due andranno così a comporre la coppia più forte di tutta la top class.

La casa di Borgo Panigale si assicura così il campione del mondo di oggi e quello di ieri, che ha tutte le carte in regola per tornare iridato anche in futuro. La MotoGP aveva bisogno di una sfida di questo tipo, e siamo certi che lo spettacolo non mancherà affatto. Marquez ha ancora un’enorme fame ed è pronto per dare battaglia, e di questo è ben cosciente anche un suo ex compagno di squadra.

MotoGP, Pedrosa non risparmia la critica a Marquez

La MotoGP ha vissuto sul filo di battaglie epiche nel corso di questi ultimi anni, dove dei fenomeni assoluti si sono dati battaglia di anno in anno. Dani Pedrosa fa certamente parte di quella cerchia di talenti generazionali, ed è stato proprio lui, nel corso di un’intervista concessa a “Motorsport.com“, ad affrontare l’argomento Marc Marquez ed a trattare del suo futuro, riflettendo anche sulle modalità del suo operato.

Ecco le parole dell’ex MotoGP: “Sono rimasto molto sorpreso nel momento in cui ha pensato al ritiro, ma devo ammettere che il modo nel quale ha ribaltato la situazione è impressionante. C’è Jorge Martin che ha fatto di tutto per dimostrare di meritare la Ducati ufficiale, non avrebbe potuto fare nulla di più. Non so quali armi abbia usato Marc e quali strategie ci sono dietro, le ignoro, ma è riuscito a passare dalla Honda ufficiale alla Ducati, quella che è la moto più forte in assoluto. Non era affatto facile“.

Pedrosa ha poi aggiunto: “Le mosse di Valentino Rossi venivano fatte sempre di più con il cuore, con più amore e maggiore affetto, mentre Marquez lo ha fatto passando sopra a tutto, facendo tutto ciò che era necessario per lui“. Ovviamente, per un pilota le uniche cose che contano è l’essere competitivi ed il poter avere tutte le carte in regola per vincere, ed è questo ciò che più di tutto interessa al nativo di Cervera in chiave futura.