Microsoft paralizza i voli aerei: a cosa hanno diritto i passeggeri? Assistenza e rimborso

Problemi in casa Microsoft che stanno bloccando voli aerei in tutto il mondo. Capiamo insieme quali diritti hanno in tal caso i viaggiatori.

In tutto il mondo sono ore decisamente concitate per un problema occorso ad un fornitore di terze parti che avrebbe causato dei problemi a molti computer Microsoft paralizzando letteralmente il mondo. In particolare pare si tratti di un aggiornamento buggato di CrowdStrike. Una bella gatta da pelare soprattutto per la suddetta azienda software che sta vedendo in questi minuti le proprie azioni colare a picco.

L’azienda fondata da Bill Gates però, pare abbia già rassicurato tutti i suoi clienti che a breve verrà rilasciato un nuovo aggiornamento correttivo. Intanto però in giro per il mondo è letteralmente il caos con interi aeroporti stipati di persone che non possono partire e sono rimaste bloccate.

Aerei in ritardo o cancellati: i diritti dei viaggiatori

In tanti si stanno chiedendo cosa possono e non possono fare in questo momento, quindi andiamolo a scoprire insieme. Secondo quanto riportato dal sito specializzato trasporti-italia.com, il presidente Assoutenti, Gabriele Melluso, avrebbe spiegato che i passeggeri hanno i seguenti diritti in caso di pesanti ritardi dei propri voli: pasti e bevande nell’attesa, 2 chiamate telefoniche, pernottamento in hotel qualora il nuovo orario di partenza del volo fosse un giorno dopo quello previsto originariamente e naturalmente il trasporto verso l’albergo.

Qualora invece il volo fosse stato completamente cancellato va riconosciuto un rimborso del prezzo del biglietto o un volo alternativo appena possibile in una data concordata però. Viene esclusa invece la compensazione pecuniaria essendo questa una causa di forza maggiore.

Come sempre in questi casi noi consigliamo di tenere la massima calma e rivolgersi al personale preposto per far si che vengano riconosciuti tutti i vostri diritti. Il problema in ogni caso dagli ultimi aggiornamenti sembra in via di risoluzione e presto potrebbe tornare tutto come prima.