Jasmine Paolini, visto il suo parco auto? C’è un modello spettacolare

I risultati ottenuti a Wimbledon hanno portato Jasmine Paolini a raggiungere il suo miglior ranking della carriera tennistica. La sua seconda passione sono i motori.

Jasmine Paolini è nata a Castelnuovo di Garfagnana da padre italiano di Lucca, Ugo, e madre polacca, Jacqueline. Suo nonno è originario del Ghana. Questo concentrato di geni ha portato Jasmine a diventare una delle atlete italiane più forti del momento. Durante l’infanzia ha vissuto nella terra d’origine della madre, e per questo parla anche polacco.

In carriera si è già portata a casa due tornei del circuito maggiore in singolare, tra cui il WTA 1000 di Dubai 2024, terza italiana di sempre, dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi, ad aggiudicarsi un torneo di tale categoria. E’ arrivata in finale del Roland Garros e di Wimbledon, nel 2024, diventando la prima tennista italiana a conseguire due finali Slam in due Major diversi. Al Roland Garros 2024 ha affrontato anche la finale in doppio, al fianco di Sara Errani.

Grazie al risultato ottenuto nello slam londinese, la Paolini ha strappato due posizioni ed è salita al quinto posto della classifica WTA. Nei quarti di finale ha superato, nettamente, Emma Navarro col punteggio di 6-2 6-1, diventando la prima tennista italiana a raggiungere una semifinale a Wimbledon. E’ diventata la prima tennista italiana a raggiungere due finali Slam in due Major diversi. Nell’ultima parte di stagione sarà tra le tenniste più note e pagate al mondo. Ha investito parte dei suoi guadagni in una vettura molto conosciuta. Ecco il parco auto di Cristiano Ronaldo.

La vettura di Jasmine Paolini

La tennista ha scelto una bella auto del Gruppo Stellantis. La DS 3 Crossback presenta un design ricercato, interni e tecnologia modernissima. La vettura è ideale su qualsiasi superfice, rispecchiando l’animo dei piloti. La caratteristica calandra a diamante DS e i fari LED a lama arrischino un frontale elegante. Il sistema di infotainment touchscreen è compatibile sia con Apple CarPlay sia con Android Auto, da rimanere connessi.

Vi sono aiuti alla guida con pacchetti di funzioni di sicurezza e assistenza, costituita da frenata automatica d’emergenza, avviso di deviazione della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e tanto altro. Il listino annovera 3 diversi motori a benzina PureTech 1.2L da 100, 130 o 155 CV, per performance efficienti, e due diesel BlueHDI 1.5 da 110 CV o 130 CV. C’è anche la versione E-Tense, con Power Unit 136 CV e batteria da 50 kWh, capace di garantire un’autonomia fino a 404 km nel ciclo WLTP. Jasmine è diventata ambassador della DS, ma amplierà il suo parco auto con modelli prestigiosi.