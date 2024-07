Ferrari, prove di compatibilità tra Leclerc ed Hamilton: la simpatica iniziativa stupisce i fan

I ferraristi sono convinti di poter assistere ad un salto di qualità, nel 2025, con Lewis Hamilton nell’abitacolo della Rossa. Per ora Leclerc sta facendo delle prove di intesa.

Charles Leclerc se la dovrà vedere con il pilota con il maggior numero di vittorie nella storia della F1 nel prossimo biennio. Si tratterà di una vetrina per Lewis che ha scelto una terza fase di carriera, abbandonando i colori storici della Mercedes, ma una durissima prova per il monegasco. Per ora in Ferrari il monegasco si è confrontato, in 6 annate, con il quattro volte iridato Sebastian Vettel, alle ultime performance di qualità della sua carriera, e con Carlos Sainz.

Quando ha avuto a disposizione un’auto competitiva Leclerc ha fatto meglio sia di un campione stagionato come Vettel che di un pilota regolare come Sainz. Ha chiuso il campionato 2022 al secondo posto della graduatoria, alle spalle di un inarrivabile Max Verstappen. Il contratto rinnovato con la Rossa pare averlo reso meno combattivo del solito. Il problema ruota sempre intorno ad una Ferrari SF-24 non all’altezza del talento del prodotto dell’Academy FDA, ma i soli 4 punticini di vantaggio in classifica sul teammate spagnolo sono un bottino risicato.

Nel 2024 Leclerc almeno ha sfatato il tabù del Principato di Monaco. Per il resto l’annata ha palesato uno scarso feeling con la nuova wing car. Hamilton, dal canto suo, ha firmato un contratto faraonico con la Scuderia e non vede l’ora di poter ambientarsi nell’ambiente italiano. “L’arrivo di Hamilton? Ferrari è la Ferrari e hanno bisogno dei migliori piloti sulle loro auto. Quindi, per il bene della Ferrari, è tutto comprensibile. Non c’è nulla di negativo, perché parliamo di Lewis Hamilton“, ha spiegato un concentratissimo Leclerc ai media in vista del prossimo appuntamento del calendario.

L’incontro tra Hamilton e Leclerc

Il pilota monegasco è convinto che l’arrivo di Hamilton rappresenterà un valore aggiunto per il team. A livello personale potrà imparare tantissimo da un numero 1 assoluto. C’era un po’ di tensione, ai vertici, di vedere il monegasco risentito dell’arrivo di una prima guida. Leclerc è rimasto sereno e vuole instaurare un bel rapporto di fiducia con l’anglocaraibico.

Per ora si sono incontrati i due cani dei futuri compagni di squadra Charles Leclerc. Quest’ultimo su TikTok ha postato un video della prima scodinzolata tra il suo bassotto Leo e il bulldog inglese Roscoe di Hamilton. Le prime prove d’intensa sono andate bene, come apprezzerete nel video in alto, ripubblicato dal canale YouTube SharlesLegacy, dedicato a CL16.