Qual è il motore più affidabile al mondo? Non ha alcun rivale e dura una vita

Oggi vi parleremo di quello che viene classificato come il motore più affidabile del mondo, ed anche di quelli posizionati dietro di lui.

Quali sono i fattori che tenete maggiormente in considerazione nel momento in cui acquistate un’auto? Ai primi posti c’è senza dubbio l’affidabilità, dal momento che i costi d’acquisto sono già molto elevati, ed anche quelli per la manutenzione e le riparazioni, fuori dalla garanzia, non sono di certo contenuti. Per questo motivo, oggi vi parleremo di quello che è il motore più affidabile in assoluto, un vero e proprio rullo compressore, indistruttibile per chiunque.

Il motore affidabile garantisce prestazioni e tenuta nel corso del tempo, ed è importante sapere quali sono i migliori in assoluto. Davanti a tutti c’è un prodotto di un marchio che da sempre si distingue per la sua grande affidabilità, che l’ha reso un vero e proprio colosso nel settore delle quattro ruote. Nella classifica dei motori più affidabili, in ogni caso, non mancano delle belle sorprese.

Motore, la Toyota è la regina dell’affidabilità

Non ci sono dubbi sul fatto che l’affidabilità sia un fattore determinante nella scelta di un’auto, ed è per questo che il successo di determinati costruttori è basato proprio su dei propulsori indistruttibili. Secondo varie analisi, il motore più affidabile in assoluto è il Toyota 2JZ, che equipaggia auto come la Supra Mk IV. Parliamo di un sei cilindri in linea da 3.0 litri dotato di blocco in ghisa e di una testata in alluminio.

Tutto ciò consente a questo motore di poter durare per tantissimi anni, per oltre 500.000 km senza presentare alcun tipo di problema, una vera e propria macchina da guerra. Dietro la Toyota si posiziona la Honda con i motori di Serie K, unità propulsive da 4 cilindri con una cilindrata compresa tra 2,0 e 2,4 litri, utilizzati in tanti tipi di modelli, come la Civic Type R, la Integra, la Accord, la CR-V ed anche su modelli brandizzati Acura, come la RDX.

Al terzo posto, troviamo un’unità prodotta da General Motors, il GM LS V8, utilizzata sulla Silverado e sulla Camaro, con una grande affidabilità a garanzia della buona riuscita di questo propulsore. Come potrete capire, i motori di una volta sono senza dubbio quelli migliori sul fronte della tenuta, e non hanno rivali in tal senso. Di certo, quelli moderni hanno tanto da imparare, con l’elettrico che di strada da fare ne ha parecchia.