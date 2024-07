Opel, arriva un nuovo SUV spaziale: qualità tedesca e prezzo cinese

Con la fusione tra FCA e PSA e la nascita del Gruppo Stellantis, il brand Opel si è fatto strada con una nuova e moderna gamma. Scopriamo l’ultima novità.

Una volta compreso che il car market si è tutto incentrato sulle vetture a ruote alte, un po’ tutti i costruttori hanno cominciato a focalizzarsi sulla produzione di SUV. I prezzi si sono, incredibilmente, abbassati con la produzione cinese. Gli Sport Utility Veichle coniugano un po’ tutte le esigenze principali di un mezzo in un unico concetto.

Le alleanze si sono dimostrate molto utili per contenere i prezzi. Per catturare l’interesse di una fascia di clienti i brand come Opel hanno lanciato diverse soluzioni all’avanguardia. Su piano del design il marchio tedesco ha spinto sul linee tese e spigolose che potessero mettere in risalto, al giusto prezzo, le soluzioni tecnologiche 2.0. Per tutti coloro che non vogliono spendere troppo in concessionaria è arrivato un nuovo SUV.

E’ stato presentato in Turchia, nella città di Istanbul, e ha lasciato tutti a bocca aperta. Parliamo del nuovo Opel Frontera, le cui caratteristiche essenziali sono state annunciate dal CEO del marchio, Florian Huettl, che ha spiegato: “La nostra filosofia di design si mantiene audace e pura, ma è combinata con prezzi altamente competitivi per la versione elettrica. Delizierà i clienti, infatti la nostra ambizione è democratizzare ulteriormente l’elettromobilità“.

Opel, le caratteristiche del SUV Frontera

Gli Sport Utility Vehicle hanno portato ad un nuovo modo di concepire anche la sportività. Il comfort è messo in primo piano, mentre il concetto tradizionale di SW e monovolumi è passato di moda. La Frontera è disponibile sia in versione Edition che GS. Spicca un infotainment multimediale di primissimo livello con schermo touch a colori da 10″ e navigazione integrata nella prima versione. Inoltre, c’è anche una telecamera posteriore per evitare spiacevoli sorprese nelle manovre.

Nel caso della GS, invece, con circa 2mila euro in più è previsto il tetto nero a contrasto, oltre le barre. Sedili, volante e parabrezza sono riscaldati. Infine, c’è anche un caricatore wireless per lo smartphone e i cerchi in lega da 17” e Cruise Control adattivo. L’Opel Frontera Electric a cinque posti parte da 29.900 euro. Con gli ecoincentivi può scender ea 27.400 euro.

Nella versione Hybrid si passa a 24.500 euro, sino a 20.000 euro con incentivi. Infine, si può optare anche per la versione del SUV a 7 posti, pagando nella versione ibrida 900 euro in più. Sul sito ufficiale di Opel sono elencati tutti i dettagli della nuova promo.