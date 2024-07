Auto GPL, quali consumano di meno? Ecco i modelli migliori

Le auto GPL sono desiderate per un risparmio oggettivo che possono garantire al distributore. Ecco i modelli più vantaggiosi.

Con l’ondata di auto elettriche le vecchie tecnologie sono state messe in secondo piano. Il GPL (gas di petrolio liquefatto) rilascia basse quantità di residui anche dopo la sua completa combustione. Si tratta di una alimentazione molto conveniente, ma che non è stata sfruttata in pieno. I punti di rifornimento sono piuttosto limitati e in location extra urbane.

Vi sono stati tantissimi modelli che hanno consentito un risparmio oggettivo per gli automobilisti. Partiamo dalla Mitsubishi Space Star. E’ stata per anni la regina dei consumi nelle auto GPL. Equipaggiata con un motore GPL 1.0 litri da 73 CV è in grado di garantire una media nel misto di 4,0 litri ogni 100 km, in modalità benzina, che diventano 5,2 litri con l’ausilio del GPL. Le vecchia generazione di Lancia Ypsilon, nella versione Gpl, vanta un propulsore Gpl/benzina 1.2 da 69 CV che permette consumi nel ciclo misto Wltp di 6,1 – 7,4 l/100 km.

Nella classifica delle vetture GPL più convenienti c’è la Hyundai Bayon. Si tratta di un’auto del segmento B con una impostazione da crossover. Un buon compromesso per coloro che non vogliono rinunciare a gite fuori porta in segno del risparmio. L’auto coreana monta un 1.2 benzina/Gpl da 82 CV di potenza che permette consumi di 5,2-5,5 l/100 km di gpl nel ciclo WLTP.

Soluzioni migliori auto GPL

La Renault Clio consente di ridurre i consumi grazie soprattutto alla sua motorizzazione GPL. I consumi medi si aggirano a 5,3 l/100 km in modalità benzina e 7 l/100 km a GPL. L’auto francese dispone di un motore di 1.0 TCe da 100 CV. La Dacia Jogger è una delle migliori auto Gpl, unendo una ottima abitabilità ad un prezzo competitivo. Dispone di un motore 1.0 turbo da 101 CV con i seguenti consumi: 7,7 l/100 km a GPL e 6,0 l/100 km a benzina (ciclo misto 4,7-4,8 l/100km) e i due serbatoi le garantiscono un’autonomia che sfiora i 1.000 km.

Proseguiamo con la Dacia Sandero, alimentata da un motore 1.0 turbo da 100 CV di potenza con consumi di 6,7 litri di Gpl e 5,4 litri di benzina ogni 100 km. La Duster, invece, presenta un motore turbo da 1.0 litri da 101 CV. Il crossover Renault Captur vanta un motore da 100 CV con consumi di 7,7l/100km nel ciclo misto. Queste sono tutte vetture che vi converrebbe acquistare se siete alla ricerca di un affidabile GPL. Purtroppo le vendite sono colate a picco.