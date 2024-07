TORQUE 1/1, questa è la moto elettrica più potente di sempre: gioiello unico

TORQUE 1/1 è pronta ad impressionare il mondo. La moto sarà l’elettrica più potente mai vista con un motore che ha numeri da urlo

Siamo in un momento in cui si sta vivendo una profonda modifica nel comparto automobilistico e nelle moto per quanto concerne l’alimentazione. Al momento, infatti, si sta investendo tantissimo sull’elettrico. Una rivoluzione lenta che presto prenderà piede in tutto il mondo. L’idea, infatti, è quella di lasciare i motori a combustione nella prossima decade.

Una missione ambiziosa, ma non certo impossibile. Ad aiutare i costruttori ci sono le varie nazioni che stanno intervenendo con incentivi di vario genere proprio per spingere i consumatori verso questa novità. Certo non è semplice, soprattutto in un paese come l’Italia dove storicamente il popolo è sempre resistente alle novità.

La FILANTE Motors però ha annunciato una novità che farà davvero felici molti amanti del genere. È partito, infatti, il progetto industriale FM FACTORY, azienda milanese che ha come primo obiettivo quello di dare vita alla TORQUE 1/1, una moto elettrica con motore centrale in-wheel, inserito all’interno della ruota posteriore. Il modello è nato grazie alla joint venture tra FILANTE e DAVINCI e avrà un propulsore capace di sprigionare una coppia massima di 850 Nm.

TORQUE 1/1 presente ad EICMA 2024

Sarà quindi la moto elettrica più potente di sempre, ma anche la più unica ed esclusiva. Il modello in questione, infatti, verrà realizzato solo in modalità one-of come pezzi unici. L’autonomia garantita per questa moto è di 400 km ed offre una ricarica fast-charge in appena 20 minuti. Stando ai dati diramati dall’azienda la TORQUE passerà da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi.

Questa splendida moto verrà mostrata ad EICMA 2024 nello stand DAVINCI e potrete ordinarla a partire da dicembre. Configurarla e testarla sarà possibile farlo presso l’atelier industriale di Milano. Il prezzo di listino non è di certo per tasche leggere, si parla, infatti, di un costo di partenza di 101.000 euro. Una cosa è certa: questo bolide ha già stregato tutti.